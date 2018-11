Liquidaties van Iraniërs in de Nederlandse straten: het blijft oorverdovend stil

Goedemiddag,

Er is iets wonderlijks aan de hand met Iraanse staatsvijanden in Nederland. Ze kunnen zomaar worden doodgeschoten. Intussen hoopt het kabinet nu echt op een pensioenakkoord.

MYSTERIE VAN DE DAG

De stilte over Iran

Er is iets wonderlijks aan de hand in Nederland. In een tijd waarin het Binnenhof de mond vol heeft van de opzienbarende Russische en Saoedische afrekeningen in Groot-Brittannië en Turkije, kon het gebeuren dat een jaar geleden op nog geen drie kilometer van datzelfde Binnenhof de Iraanse activist Ahmad Mola Nissi op klaarlichte dag werd geliquideerd. Zonder dat het enige noemenswaardige ophef gaf, behalve dan onder de geschokte buurtbewoners.

Inmiddels weten we dat het waarschijnlijk niet de eerste keer was. De in 2015 in Almere geliquideerde Mohammad Reza Kolahi Samadi was vermoedelijk ook geen toevallig slachtoffer van een schietpartij, maar een Iraanse staatsvijand. Ook van zijn dood en zijn achtergrond kreeg Nederland in eerste instantie weinig mee.

De enige zichtbare reactie van de Nederlandse overheid was de uitzetting van twee Iraanse diplomaten in het voorjaar van 2018. Maar zelfs dat is niet zeker, want het gebeurde in stilte en zonder enige openbare motivering. Het kwam pas naar buiten toen het internationale persbureau Reuters er lucht van kreeg.

Het kabinet wil er tot op de dag van vandaag niets over zeggen, maar de uitzetting voedt wel de indruk dat er spanningen zitten op de lijn Teheran-Den Haag. Die indruk wordt versterkt door de ontwikkelingen in Frankrijk, België en Denemarken, waar de inlichtingendiensten moordcomplotten op Iraniërs net op tijd op het spoor kwamen om ze te verijdelen. Alles wijst erop dat Teheran minstens zo brutaal opereert op Europees grondgebied als de Russen. Het verschil is dat die laatsten daarmee wel verontwaardiging wekken van de Nederlandse regering.

Zal dat nog veranderen? De verbijsterde nabestaanden van Nissi trekken zaterdag in de Volkskrant aan de bel. Waarom blijft het zo stil, vroegen zij aan verslaggever Frank Hendrickx. Waarom bijt Nederland niet van zich af? Waarom maakt het kabinet geen vuist tegen Iran?

Aan Ulysse Ellian, VVD-fractievoorzitter in Almere, zal het niet liggen. ‘Ik begrijp niets van de stilte', zegt hij. ‘Het is vrij evident wie er achter de liquidatie in Almere zit. Beseffen we wel wat dit betekent? Iran geeft zo een boodschap af aan álle dissidenten die het land zijn ontvlucht: Waar je ook bent, we weten je te vinden. Was er maar één Kamerlid - één!- dat duidelijk maakt dat we een dergelijke inmenging niet accepteren.’

EN DAN DIT NOG

Een nieuw pensioenstelsel?

Minister Koolmees heeft zijn punt gemaakt: in ruil voor een akkoord over de modernisering van het pensioenstelsel is het kabinet bereid tot concessies die nog niet zo lang geleden onbespreekbaar leken. Eerst legde hij al een vertraging van de verhoging van de pensioenleeftijd op tafel. Inmiddels ligt daar de bereidheid bij om individuele vroegpensioenregelingen weer wat makkelijker te maken. Dit alles om vooral de vakbeweging FNV te overtuigen dat het tijd wordt om in te stemmen met modernisering van het pensioenstelsel. Een akkoord is volgens betrokkenen dichtbij.

Dekker beperkt de rechtsbijstand

Minister Dekker van Rechtsbescherming kan zich opmaken voor een stevig gevecht met de Nederlandse advocaten. Want het plan waar zij zich al geruime tijd tegen verzetten, maakte hij vanmiddag officieel: het mes gaat in de rechtsbijstand. Wie geen advocaat kan betalen, krijgt niet meer voor iedere rechtszaak een pro-Deoadvocaat. Een onafhankelijke instantie gaat voortaan beoordelen of gesubsidieerde rechtsbijstand nodig is. Het is een van de maatregelen waarmee de bewindsman de stijgende kosten van de rechtshulp wil proberen te beperken. Mensen stappen nu veel te vaak naar de rechter, vindt Dekker. Het aantal pro-Deozaken steeg in zeventien jaar met 40 procent. Het kabinet wil dat vaker wordt gekozen voor goedkopere oplossingen, zoals bemiddeling of mediation.

Ruttes nummer op straat

Een ongemakkelijk momentje deze week voor de premier: Studenten van de UvA in Amsterdam hebben tijdens een college onder leiding van internetexpert Henk van Ess zijn privénummer weten op te sporen. ‘In een paar seconden hadden we het. En vonden we ook nummers van andere kabinetsleden', zegt Van Ess. De premier reageerde vandaag laconiek, maar houdt er wel rekening mee dat hij een nieuw nummer moet gaan zoeken.

