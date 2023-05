Liquidatieproces Marengo hervat, eerste zitting na arrestatie van advocaat Inez Weski

Een auto met zwaailichten nabij de extra beveiligde gerechtsbunker in Amsterdam Osdorp. Het Marengo-proces wordt hervat. Beeld Joris van Gennip

Eigenlijk stond in het liquidatieproces op 25 april al de reactie van de verdediging van R. op het Openbaar Ministerie gepland, en het laatste woord van de verdachte. Maar de vrijdag ervoor werd advocaat Inez Weski (68) aangehouden op verdenking van deelname aan een criminele organisatie. Ze zou berichten van en naar T., die vastzit in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, hebben doorgespeeld naar diens contacten in de buitenwereld. Weski zit nog altijd in voorlopige hechtenis.

De advocaten van R., Nico Meijering en Christian Flokstra, vroegen na Weski’s arrestatie met succes om uitstel van de zitting. ‘De arrestatie van mr. I. Weski van afgelopen vrijdag heeft ons geschokt. Daarnaast kunnen wij de impact van die arrestatie en het onderliggende opsporingsonderzoek op de zaak Marengo op dit moment niet overzien.’

Na haar arrestatie legde Weski de verdediging van T. noodgedwongen neer. De hoofdverdachte in het Marengo-proces wil vooralsnog zijn eigen verdediging voeren, al is hij wel op zoek naar nieuwe advocaten.

Ongeoorloofd contact

T. gaf zondag via zijn detentie-advocaat Thomas van der Horst een verklaring uit waarin hij ontkende dat hij heeft gesproken met zijn neef, die in Marokko in de gevangenis zit. Eerder deze maand stelde de beroepscommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming nog dat er vorig jaar ongeoorloofd contact is geweest tussen de twee. Via zijn detentie-advocaat deelde T. zondag een gespreksverslag met het ANP, dat moet aantonen dat hier geen sprake van is geweest.

‘Dat cliënt zijn moeder belde op een moment waarop kennelijk zijn zus in gesprek was met de neef berust op toeval en kan, gelet op de regie en het toezicht vanuit de P.I. Vught, ook niet als zodanig worden gepland’, aldus Van der Horst. Hij refereerde daarmee aan een telefoongesprek dat T. vorig jaar vanuit de EBI met zijn moeder voerde. Bij zijn moeder was op dat moment ook T.’s zus aanwezig, die in gesprek was met haar gedetineerde zoon. Het neefje van T. zou deel uitmaken van de criminele organisatie van zijn oom.

‘De beroepscommissie vindt het voldoende aannemelijk dat de gedetineerde via zijn moeder en zus in de gelegenheid is gesteld om contact te hebben met zijn neef’, oordeelde de beroepscommissie. ‘Zijn neef is geen toegestaan contactpersoon.’ Volgens T. zelf zou hij alleen via zijn moeder de hartelijke groeten aan zijn neef hebben gedaan. ‘Moge Allah hem binnenkort in vrijheid stellen’, zei hij daarbij.

Het regime van T. in het EBI is sinds het al dan niet ongeoorloofde contact met zijn neef verzwaard. Zo is het hem verboden te bellen met mensen in het buitenland, waardoor hij zijn moeder en kinderen niet meer kan spreken. Maandag behandelt de rechter een klacht van T. over het verbod.