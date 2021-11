Linkse verzetsleider wordt eerste vrouwelijke president van Honduras

De Hondurese Xiomara Castro (62) is politica tegen wil en dank. Dat zij dit weekeinde tot de eerste vrouwelijke president is verkozen, beschouwt ze als een daad van verzet, niet als het uitkomen van een meisjesdroom. ‘Vanaf nu geldt de koers van het volk.’

‘Vandaag gaan ze écht!’ Met die slogan ging politica Xiomara Castro de Zelaya de Hondurese verkiezingsdag in. ‘Ze’ zijn de politici van de regerende rechtse Partido Nacional. ‘Ze’ is Juan Orlando Hernández, de verguisde president van een van de armste landen van Latijns-Amerika, een man die protesten met geweld neersloeg, die (naar alle waarschijnlijkheid) door fraude een omstreden tweede termijn verzilverde, die door de VS wordt verdacht van banden met drugsbendes.

Castro kreeg gelijk: ze gaan. Na twaalf jaar maakte zij deze zondag eigenhandig een einde aan de gure hegemonie van de Nationale Partij. Ze wordt de eerste vrouwelijke president van Honduras. Zondagavond bleek al op basis van de eerste resultaten dat ze straatlengten voorlag op haar tegenstrever, de burgemeester van hoofdstad Tegucigalpa, zakenman en Nationalist Nasry Asfura. De volgende dag bleef haar voorsprong onverminderd groot. Met ruim de helft van de stemmen geteld, stond de linkse Castro op 54 procent en Asfura op 34 procent.

Ballingschap

Xiomara Castro (62) is politica tegen wil en dank. Haar winst dit weekeinde beschouwt zij als een daad van verzet, het is niet het uitkomen van een meisjesdroom. De dochter van grootgrondbezitters trouwde al op haar 16de met Manuel Zelaya, met wie ze vijf kinderen kreeg. Decennialang was ze ‘de vrouw van’, als echtgenoot werd ze in 2006 first lady, toen politicus Zelaya president werd. Haar politieke leven begon pas echt op 28 juni 2009 toen haar man gekleed in pyjama werd weggevoerd door het leger en in een militair vliegtuig naar het buitenland werd gevlogen.

Zelaya was tijdens zijn presidentschap een steeds linksere koers gaan varen, tot afgrijzen van de conservatieve financiële en politieke elite van het land. Hij verhoogde het minimumloon, hield privatiseringen van staatsbedrijven tegen en haalde de banden aan met de marxistische regimes van Cuba en Venezuela.

De president met de linkse ideeën verdween in ballingschap. Het Hondurese volk, tienduizenden jongeren voorop, kwam in opstand, maar de Partido Nacional smoorde elk protest met harde repressie. Porfirio Lobo, de rechtse kandidaat die in 2006 had verloren van Zelaya, won alsnog tijdens omstreden verkiezingen later dat jaar.

La resistencia

De politica Castro werd geboren in ‘la resistencia’, het brede verbond van oppositiegroepen die zich verzetten tegen de coup en het bewind van de Nationale Partij. Maar drie opeenvolgende rechtse presidenten lieten de oppositie weinig ruimte en het verzet doofde langzaam in uitzichtloosheid en apathie. Sinds de staatsgreep bleef grofweg de helft van de Hondurezen thuis tijdens opeenvolgende verkiezingen.

Xiomara Castro viert haar winst in de Hondurese presidentsverkiezingen. Beeld AFP

Castro deed met haar linkse partij Libre een gooi naar het presidentschap in 2013 en 2017, maar moest het opnemen tegen andere linkse kandidaten en verloor van de rechtse Hernández. De woede kwam opnieuw tot uitbarsting in 2017 na wijdverspreide signalen van fraude tijdens Hernández’ herverkiezing. En opnieuw sloeg het leger het protest neer, zeker dertig mensen kwamen om.

‘Twaalf jaar leefde Honduras in verzet’, zei Castro zondagavond toen zij de winst claimde. Ze sprak niet met de bulderende stem die zoveel Latijns-Amerikaanse politici eigen is, maar zachtjes en rustig, met kleine vuistbewegingen haar woorden onderstrepend. ‘Die twaalf jaar zijn niet tevergeefs geweest.’ Dit keer was zij er wel in geslaagd de oppositie te verenigen en de steun te verwerven van haar voornaamste linkse concurrent.

Tegelijkertijd kreeg ze een duwtje in de rug van de vertrekkende president, die zich in acht jaar tijd zo onpopulair had gemaakt dat de Hondurezen snakten naar verandering. Castro bleek hoop aan te wakkeren, een verrassende 68 procent van het electoraat ging stemmen, de hoogste opkomst in bijna een kwarteeuw tijd. Ze ligt op koers om twee keer zo veel stemmen te halen als haar man in 2005, die twee jaar na de coup terugkeerde naar Honduras, maar nooit opnieuw deelnam aan presidentsverkiezingen.

Enorme klus

‘Dankzij onze martelaren die hun leven gaven’, stelde ze zondag, ‘heeft het volk vandaag vrijheid, democratie en rechtvaardigheid.’ Het zijn grote woorden die vooral verwijzen naar de enorme klus die haar staat te wachten nadat het electoraal hof de komende maand haar overwinning bevestigt en zij in januari aantreedt. Ze erft een land in diepe crisis. Jaarlijks verlaten tienduizenden mensen het land vanwege de armoede, corruptie en het endemische bendegeweld.

De machtige maras, straatbendes zoals MS13 en Barrio 18, kunnen in grote delen van het land ongestraft hun gang gaan. Honduras kent een van de hoogste moordcijfers van de regio. Misdaad en corruptie zijn dagelijkse kost voor de circa 10 miljoen inwoners, bijna een miljoen Hondurezen vluchtten inmiddels naar het buitenland. President Hernández groeide uit tot symbool van een corrupte overheid, zijn broer zit in de VS een gevangenisstraf uit voor drugshandel, hijzelf moet vrezen voor een veroordeling. De afgelopen twee jaar werd Honduras bovendien getroffen door verwoestende orkanen en duwde de pandemie de zwakke economie verder de diepte in.

‘Vanaf nu geldt de koers van het volk’, stelde Castro zondag. Ze belooft een ‘regering van verzoening’ te smeden en het volk via referenda een grotere stem te geven in de Hondurese politiek. ‘Nooit meer zal de macht worden misbruikt in dit land.’