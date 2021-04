Linkse verkiezingszege in Groenland zet omstreden mijnbouw op losse schroeven

In de Kvanefjeld berg in Groenland zijn zeldzame grondstoffen te vinden waar zowel China, de EU, als de VS op azen. Beeld REUTERS

Het is pas de tweede keer in 42 jaar dat het linkse Inuit Ataqatigiit (Gemeenschap van het Volk, IA) in Groenland de verkiezingen heeft gewonnen. De sociaal-democraten van Siumut (Voorwaarts) waren, sinds Groenland een autonoom deel van Denemarken werd in 1979, vrijwel onafgebroken aan de macht. Zij zijn voor het mijnbouwproject. IA sleepte in de vervroegde verkiezingen van dinsdag 37 procent van de stemmen binnen. Vorige keer was dat 26 procent. De Siumut-partij van demissionair premier Kim Kielsen, kreeg 29 procent van de stemmen.

De zege van IA is een tegenvaller voor de internationale mijnbouwindustrie, die grote plannen had met de enorme voorraden aan zeldzame aardmetalen en andere mineralen in de Groenlandse bodem. Om die reden werden de verkiezingen nauwlettend gevolgd vanuit China, de Europese Unie en de VS. Oud-president Trump wilde Groenland twee jaar geleden zelfs helemaal opkopen.

Milieuvervuiling

Met name een omstreden mijnbouwproject in het zuiden van Groenland is de klos. Het Australisch-Chinese bedrijf Greenland Minerals wil bij de berg Kvanefjeld grote reserves aan neodymium en uranium exploiteren. Neodynium is een zeldzaam aardmetaal dat gebruikt wordt in windturbines en elektrische auto’s. Omwonenden vrezen voor vervuiling van het milieu, vooral door radioactieve mijnstof.

Mijnbouw wordt door veel van de 56.000 Groenlanders gezien als een belangrijke stap naar welvaart en onafhankelijkheid. Maar er is grote verdeeldheid over de potentieel schadelijke effecten op het milieu. De Siumut-regering van Kielsen gaf concessiehouder Greenland Minerals vorig jaar voorlopige toestemming voor verdere ontwikkeling van de Kvanefjeld-mijn, in aanloop naar een parlementaire hoorzitting.

Verkiezingswinnaar IA, die niet tegen mijnbouw op zich zegt te zijn, maar wel tegen vuile mijnbouw, voerde afgelopen jaren juist consistent campagne tegen Kvanefjeld. ‘Het volk heeft gesproken’, zei lijsttrekker Mute Egede woensdag over de mijn. ‘Die gaat er niet komen.’ Egede moet nu een coalitieregering zien te gaan vormen, mogelijk met Naleraq, een onafhankelijkheidspartij die ook tegen het Kvanefjeld-project is.

‘Een vloedgolf aan desinformatie’

Greenland Minerals reageerde terughoudend op de verkiezingsuitslag. Het mijnbouwbedrijf wacht de vorming van de nieuwe regering af. Het bedrijf stak samen met zijn Chinese partner Shenghe Resources al meer dan 100 miljoen dollar in de ontwikkeling van de Kvanefjeld-mijn. Topman John Mair zei tegen persbureau Reuters dat de geplande parlementaire hoorzitting door de vervroegde verkiezingen van 6 april in het water was gevallen, en het project daarna te kampen kreeg met een vloedgolf aan desinformatie in de media.

Analisten zien de verkiezingsuitslag als een tegenslag voor de ontwikkeling van de mijnbouw in Groenland, waar delfstoffen steeds beter toegankelijk worden door de opwarming van het klimaat. ‘Het wordt een uitdaging voor IA om de wereld uit te leggen dat Groenland nog steeds zaken wil doen en een aantrekkelijke mijnbouwklimaat behoudt’, zei Dwayne Menezes van Polar Research and Policy Initiative, een Londense denktank.