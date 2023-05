Linkse regering Spanje schrijft vervroegde landelijke verkiezingen uit na zware dreun in regionale stemronde

Alberto Nunez Feijoo (midden), leider van de Partido Popular, viert de verkiezingsuitslag met de regiopresident van Madrid, Isabel Diaz Ayuso en de burgemeester van de stad, Jose Luis Martinez Almeida. Beeld AFP

Dat heeft Sánchez maandagochtend bekendgemaakt in een officiële reactie op de gevoelige verkiezingsnederlaag. ‘Het is beter dat de Spanjaarden nu het woord nemen om de politieke richting van het land te bepalen.’

Met praktisch alle stemmen geteld staat de Partido Popular (Volkspartij) op 31,5 procent van de stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen van zondag. De linkse PSOE van premier Sánchez kwam niet verder dan 28,1 procent. Nog gevoeliger is de nederlaag in de verkiezingen voor de invloedrijke regiobesturen in het land, waar de Spanjaarden eveneens hun stem voor uitbrachten. Links verliest bijna overal de macht, waaronder in Valencia, de parel in de kroon. In zes van de twaalf landsregio’s die in deze verkiezingsronde betwist werden (in totaal telt Spanje zeventien regio's) verstoot rechts een zittend links bestuur.

Hoewel de rechtse krant El Mundo spreekt van een ‘debacle zonder remedie’ voor de PSOE, hebben de sociaaldemocraten het niet eens zo beroerd gedaan. Vergeleken met 2019, toen de partij 29,4 procent van de stemmen kreeg, is het verlies beperkt. Het grote verschil met vier jaar geleden is de chaos aan de linkerkant van de PSOE. De uiterst linkse, populistische partij Podemos, die samen met de PSOE de landelijke regering vormt, bevindt zich in verregaande staat van ontbinding. In de regio’s Madrid, Valencia en Canarische Eilanden wist Podemos niet eens de kiesdrempel te halen. Dat betekent een klap voor het linkse blok.

Radicaal-rechts dubbel zo groot

Op rechts is de macht juist geconsolideerd. De centrum-rechtse partij Ciudadanos, die bij de vorige verkiezingen een berg stemmen van de Partido Popular afsnoepte, is volledig geïmplodeerd. Haar stemmers zijn teruggekeerd op het oude nest. Tegelijkertijd profiteert het radicaal-rechtse Vox van de proteststem. Vier jaar geleden kreeg Vox 3,6 procent van de stemmen, dat is nu verdubbeld tot 7,2 procent.

In de regio’s is Vox, dat fel van leer trekt tegen immigratie en feminisme en zich uiterst dubbelzinnig uitlaat over het franquistische verleden van Spanje, bijna overal nodig voor een rechtse meerderheid. De partij zal haar huid peperduur verkopen aan de Partido Popular, waarschuwde leider Santiago Abascal zondag. ‘Het allerbelangrijkste is dat Vox vandaag is veranderd in een partij die volstrekt onmisbaar is voor een politiek alternatief.’