Linkse regering Spanje schrijft vervroegde landelijke verkiezingen uit na zware dreun in regionale stemronde

De Spaanse premier Pedro Sánchez zondag nadat hij zijn stem heeft uitgebracht. Vanwege de voor zijn partij teleurstellend verlopen regionale verkiezingen heeft hij vervroegde parlementsverkiezingen uitgeschreven. Beeld Reuters

Dat heeft Sánchez maandagochtend bekendgemaakt in een officiële reactie op de gevoelige verkiezingsnederlaag. ‘Het is beter dat de Spanjaarden nu het woord nemen om de politieke richting van het land te bepalen.’ Mogelijk wil Sánchez met de vervroegde verkiezingen voorkomen dat rechts de komende maanden nog meer op stoom komt en hem zijn nederlaag inwrijft in een uitgerekte verkiezingscampagne.

Met praktisch alle stemmen geteld staat de Partido Popular (Volkspartij) op 31,5 procent van de stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen van zondag. De linkse PSOE van premier Sánchez kwam niet verder dan 28,1 procent. Nog gevoeliger is de nederlaag in de verkiezingen voor de invloedrijke regiobesturen in het land, waar de Spanjaarden eveneens hun stem voor uitbrachten. Links verliest bijna overal de macht, waaronder in Valencia, de parel in de kroon. In zes van de twaalf landsregio’s die in deze verkiezingsronde betwist werden (in totaal telt Spanje zeventien regio's) verstoot rechts een zittend links bestuur.

Hoewel de rechtse krant El Mundo spreekt van een ‘debacle zonder remedie’ voor de PSOE, hebben de sociaaldemocraten het niet eens zo beroerd gedaan. Vergeleken met 2019, toen de partij 29,4 procent van de stemmen kreeg, is het verlies beperkt. Het grote verschil met vier jaar geleden is de chaos aan de linkerkant van de PSOE. De uiterst linkse, populistische partij Unidas Podemos (Samen kunnen we het), die samen met de PSOE de landelijke regering vormt, bevindt zich in verregaande staat van ontbinding. In de regio’s Madrid, Valencia en Canarische Eilanden wist Unidas Podemos niet eens de kiesdrempel te halen. Dat betekent een klap voor het linkse blok.

Radicaal-rechts dubbel zo groot

Op rechts is de macht juist geconsolideerd. De centrum-rechtse partij Ciudadanos, die bij de vorige verkiezingen een berg stemmen van de Partido Popular afsnoepte, is volledig geïmplodeerd. Haar stemmers zijn teruggekeerd op het oude nest. Tegelijkertijd profiteert het radicaal-rechtse Vox van de proteststem. Vier jaar geleden kreeg Vox 3,6 procent van de stemmen, dat is nu verdubbeld tot 7,2 procent.

In de regio’s is Vox, dat fel van leer trekt tegen immigratie en feminisme en zich uiterst dubbelzinnig uitlaat over het franquistische verleden van Spanje, bijna overal nodig voor een rechtse meerderheid. Dat vooruitzicht blijkt de rechtse kiezer geen angst in te boezemen. De Partido Popular en Vox vormen op dit moment al één coalitie in de regio Castilië en León; van het uitsluiten van Vox op principiële gronden is dus geen sprake.

Vervroegde verkiezingen zijn een gok

Met de vervroegde verkiezingen op 23 juli is de grote vraag of de kiezer wél terugschrikt voor een landelijke coalitie met Vox. Het is de gok die Sánchez neemt door de Spanjaarden nu met spoed naar de stembus te roepen. Het door hem geleide linkse blok bevindt zich in een staat van chaos: de populairste minister van Unidas Podemos-huize, Yolanda Díaz, was juist bezig met het langzaam opstarten van een nieuwe linkse politieke beweging, Sumar (Samenvoegen).

Hoewel Sumar nog in de kinderschoenen staat, wordt Díaz nu gedwongen om mee te doen aan het grotemensenwerk. Haar succes kan weleens onmisbaar zijn voor de grote ommekeer die Sánchez hoopt te bewerkstelligen. Als dat niet lukt, heeft rechts de komende jaren in heel Spanje de teugels in handen.