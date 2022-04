Linkse president Peru botst met achterban en gooit Lima op slot

De Via Rapida Libre in San Isidro, de financiële wijk van de Peruviaanse hoofdstad Lima bleef dinsdag leeg nadat president Pedro Castillo een uitgaansverbod had uitgevaardigd. Beeld AP

Die zijn duurder geworden door de Russische invasie van Oekraïne. De voormalige vakbondsman dreigt daarmee lijnrecht tegenover zijn achterban te komen staan: boeren en arbeiders uit de Andes.

De meeste inwoners van Lima ontdekten dinsdagochtend bij het opstaan dat hun stad volledig plat lag. De avond ervoor, tegen middernacht, had Castillo besloten tot het grootste machtsvertoon sinds zijn aantreden acht maanden geleden. De Peruaanse hoofdstad, waar 10 van de 33 miljoen Peruanen wonen, ging vanaf 2.00 uur ‘s nachts op slot tot aan het eind van de dinsdag. In de miljoenenstad staat het openbaar vervoer per decreet stil en zijn winkels gesloten. Lokale media toonden beelden van verlaten wegen.

Castillo hoopt met de noodgreep een einde maken aan protesten die vorige week begonnen en steeds hoger oplopen, ondanks pogingen van de president om tegemoet te komen aan de wensen van de demonstranten. Bij de ongeregeldheden zijn al zeker vier mensen om het leven gekomen. Boeren en vrachtwagenchauffeurs, die het meest te kampen hebben met de hogere benzine- en kunstmestprijzen, blokkeerden vorige week toegangswegen tot Lima. Het protest deed op zijn beurt de prijzen van voedsel verder stijgen, die door een recordinflatie al hoger dan ooit waren.

Crisisberaad voor drieste actie

Aan die ‘gewelddadige acties’ moest een einde komen, stelde Castillo maandagavond na crisisberaad. Eerdere toezeggingen van de linkse president hadden niets uitgehaald. Zo schrapte hij een belasting op benzine en verhoogde hij het minimumloon met 10 procent. Die laatste maatregel maakte weinig indruk op boeren en chauffeurs die veelal als zelfstandigen werken.

De vraag is wat de linkse president hoopt te bereiken met het drieste uitgaansverbod dat bijna een derde van de bevolking raakt. Deze crisis is de zoveelste in een lange reeks die zijn presidentschap teistert. Castillo trad in juli vorig jaar aan nadat hij uiterst nipt de verkiezingen had gewonnen van zijn rechtse uitdager Keiko Fujimori. Twee keer overleefde de president al een poging van het parlement om het af te zetten. Al vier keer stuurde hij volledige kabinetten naar huis; het aantal ministers dat hij verving is nauwelijks nog bij te houden.

De oud-vakbondsleider staat tegenover zijn eigen achterban

Castillo, een voormalige schoolmeester en vakbondsman uit het Andesgebergte, was vorig jaar de grote verrassing van de presidentsverkiezingen. Als vakbondsleider genoot hij enige bekendheid onder arme Peruanen, maar in hoofdstad Lima was hij een grote onbekende. In een tweede stemronde won het platteland het van de stad en haalde de linkse Castillo net iets meer stemmen dan Fujimori, dochter van voormalig dictator Alberto Fujimori.

Nu staat de president met de hoed - zijn handelsmerk - plots tegenover de eigen achterban. Wist hij enkele jaren geleden nog succesvol onderwijsstakingen te leiden, nu heeft Castillo de grootste moeite met zijn positie aan de andere kant van de tafel, die van de machthebber. Het uitgaansverbod stuitte dinsdag meteen op felle kritiek. Peru’s ombudsman Walter Gutierrez stelde dat de maatregel ongrondwettig is en diende een verzoek in bij het hooggerechtshof om het decreet ongedaan te maken. Ook Peru’s Landelijke Coördinator voor Mensenrechten veroordeelde het uitgaansverbod. ‘Castillo, regeer of stap op’, luidde de oproep.