Linkse president Colombia verklaart War on Drugs failliet

Gustavo Petro loopt na zijn inauguratie tot president van Colombia samen met zijn vrouw Veronica Alcocer Garcia achter het zwaard aan van vrijheidsstrijder Símon Bolívar. Beeld Cesar Carrion / Reuters

Petro voegt zich met zijn kritiek op de War on Drugs bij een hele rij Colombiaanse presidenten die hetzelfde zeiden. Het grote verschil: zijn voorgangers bekritiseerden de frontale aanval op de drugsbendes en de arme boeren die coca verbouwen pas na hun aftreden, bevreesd als ze waren de goede relaties met de Verenigde Staten op het spel te zetten.

Petro lijkt daar niet bang voor te zijn. Hij zei dat de War on Drugs in Latijns-Amerika in veertig jaar aan een miljoen mensen het leven heeft gekost en dat jaarlijks 70 duizend Noord-Amerikanen sterven aan een overdosis. Volgens hem is het noodzakelijk dat westerse landen hun huidige drugsbeleid niet inrichten als een oorlog, maar vervangen door ‘sterke maatregelen die de consumptie van drugs voorkomen’.

De faillietverklaring van de drugsoorlog kwam nog voor Petro de tien geboden noemde waaraan hij zich belooft te houden. Hij leidde die in door uit Honderd jaar eenzaamheid te citeren. Die roman van Nobelprijswinnaar Gabriel García Márquez eindigt ermee dat de ‘de geslachten, die gedoemd zijn tot honderd jaar eenzaamheid, eindelijk en definitief een tweede kans krijgen op aarde’. Petro: ‘Vandaag begint onze tweede kans.’

Politieke aardverschuiving

Petro’s verkiezingsoverwinning in juni was niets minder dan een politieke aardverschuiving. Voor het eerst in de geschiedenis van Colombia kwam er een linkse president aan de macht. In het verleden zijn vier linkse presidentskandidaten vermoord, de laatste in 1990. Petro’s vicepresident, Francia Márquez, is bovendien een zwarte vrouw die opgroeide in een arm gezin uit een achtergestelde regio. Ze begon haar carrière als schoonmaakster en zal in Petro's regering het ministerie voor Gelijkheid gaan leiden.

Aanhangers van Gustavo Petro wonen de inauguratie in Bogotá bij. Beeld AP

Het verminderen van de ongelijkheid in Colombia – een van de landen in de wereld met de grootste kloof tussen rijk en arm – staat hoog op Petro’s agenda. Daarvoor wil hij de belastingen voor bedrijven en rijken verhogen. Het geld wil hij besteden aan het openbaar onderwijs en de ontwikkeling van het platteland. De achterstelling van grote gebieden in Colombia is een belangrijke bron van conflict in het land.

Klimaatambities

Petro heeft ook grote ambities op het gebied van klimaat. Hij wil de afhankelijkheid van olie – momenteel verantwoordelijk voor nagenoeg de helft van alle export – verminderen, bijvoorbeeld door geen nieuwe vergunningen uit te geven voor olie-exploratie en de winning van schalieolie verbieden.

Linkse golf in Latijns-Amerika Met het aantreden van Gustavo Petro in Colombia voegt dat land zich bij het linkse blok in Latijns-Amerika. Ook in Chili, Cuba, Peru, Argentinië, Venezuela, Nicaragua, Honduras en Mexico is links aan de macht. In Brazilië leidt de linkse kandidaat Lula da Silva de peilingen twee maanden voordat het land naar de stembus gaat. Inhoudelijk zijn er wel grote verschillen tussen de (potentiële) presidenten. Waar in Venezuela en Nicaragua conservatief socialistische autocraten aan de macht zijn, wordt Chili juist geleid door een jonge progressieve democraat.

‘We zijn bereid om over te stappen op een economie zonder kolen en olie, maar we helpen de mensheid er weinig mee’, zei Petro. Het is volgens hem vooral aan rijke landen om hun uitstoot van broeikasgassen terug te brengen. Wel ligt in Colombia een deel van ‘de grootste spons om die gassen te absorberen na de oceanen: de Amazone’. Petro stelde daarom voor om de Amazone te beschermen in ruil voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van de staatsschuld en hoopt dat het Internationaal Monetair Fonds zijn land daarbij wil helpen.

Geen meerderheid in het parlement

Petro kan niet bogen op een meerderheid in het parlement, maar heeft zich sinds zijn uitverkiezing verzekerd van politieke allianties die hem op papier genoeg stemmen moeten opleveren om zijn beleid tot uitvoering te brengen. Het is wel de vraag of die allianties sterk genoeg zijn om Petro's veranderingsagenda te verdragen. Hij deed er in zijn toespraak alles aan om een verbinder te zijn, door te zeggen dat hij ‘geen twee landen’ wil. ‘Ik wil een sterk, eerlijk en verenigd Colombia.’

Gustavo Petro na zijn benoeming tot president. Beeld Reuters

De samenstelling van zijn kabinet moet een uitstraling zijn van die eenheid. Zijn minister van Financiën is een hoogleraar economie met internationale staat van dienst bij onder andere de VN, terwijl de leider van de communistische partij de nieuwe minister van Werkgelegenheid wordt. Zoals hij had beloofd, is tot nu toe de helft van zijn kabinet vrouw.

Ook de inauguratie was een afspiegeling van het land, met ruim plaats voor de minderheden van Colombia. In plaats van een besloten ceremonie was het dit keer een groot volksfeest, met muziekpodia en schermen in het hele land zodat iedereen het kon volgen. Onder de genodigden waren naast buitenlandse staatshoofden ook vertegenwoordigers van het ‘gewone’ Colombia, zoals een visser, een landarbeider en een straatveegster.