Linkse pacifisten gedogen rechts-extremisten bij Berlijns protest tegen wapensteun Oekraïne

Die Linke-politicus Sahra Wagenknecht spreekt de aanwezigen toe in Berlijn. Beeld REUTERS

Al dagen is de demonstratie onderwerp van gesprek in Duitsland. De organisatoren, Bondsdaglid Sahra Wagenknecht van Die Linke en de feministische opiniemaker Alice Schwarzer, publiceerden op 10 februari een ‘Manifest voor vrede’. Hierin pleiten ze voor onderhandelingen en een onmiddellijke wapenstilstand. Ook eisen ze dat er een einde komt aan de wapenleveranties aan Kyiv. Tegen de tijd dat de demonstratie bij de Brandenburger Tor zaterdag om 2 uur ’s middags begon, was de oproep bijna 650 duizend keer ondertekend.

Maar er was ook veel kritiek. Zelfs Wagenknechts eigen partijleiding schaarde zich niet achter het manifest, en kondigde aan zaterdag thuis te blijven. Partijleider Janine Wissler was vooral bezorgd over de schaal waarop in rechts-extremistische kringen werd opgeroepen om bij de demonstratie aanwezig te zijn. Linkse pacifisten en rechts-populistische bewonderaars van de Russische president Poetin vinden elkaar in Duitsland in hun pleidooien voor onderhandelingen en een einde aan wapenleveringen voor Oekraïne. Onder meer AfD-leider Tino Chrupalla steunde het manifest, maar de organisatie liet weten dat hij zaterdag niet welkom is.

Witte duif en Russische vlag

Wagenknecht benadrukte tegen Der Spiegel dat extreem-rechtse vlaggen en symbolen niet toegestaan zouden zijn op de demonstratie, ‘maar iedereen die voor vrede en onderhandelingen wil demonstreren, is welkom’. Volkskrant-correspondent Remco Andersen was aanwezig op de demonstratie en zag vooral veel lichtblauwe vlaggen met witte duif van de vredesbeweging. ‘Er was een handvol herkenbare rechts-extremisten met een Duitse vlag. Ook waren er een paar Russische vlaggen. Verder was het vooral een bonte verzameling van conservatief links.’

Verslaggevers van Der Spiegel zagen dat Jürgen Elsässer, hoofdredacteur van het rechts-extremistische tijdschrift Compact, met enkele medestanders aanwezig was. De politie greep in toen leden van Die Linke probeerden hem te verwijderen. De demonstratie verliep verder zonder incidenten.

Volgens de politie waren er zo’n dertienduizend mensen aanwezig, maar Andersen betwijfelt of het er echt zo veel waren. Toch is het vermoedelijk een van de grootste demonstraties tegen steun voor Oekraïne tot nu toe in Europa. In oktober vorig jaar kreeg de radicaal rechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) al een vergelijkbaar aantal mensen op de been voor die boodschap. In andere Europese landen is de beweging tegen wapensteun aan Oekraïne aanzienlijk kleiner.

‘Nieuwe burgerbeweging’

Volgens Andersen is de kracht van de Duitse vredesbeweging een gevolg van de nationale geschiedenis, met daarbij een breedgedragen en diepgewortelde overtuiging dat wapens een conflict alleen maar verergeren en dat Duitsland het laatste land moet zijn dat wapens stuurt. ‘Ik sprak een man die zei dat het Duitse motto is veranderd van ‘nooit meer oorlog’ naar ‘nooit meer oorlog zonder ons’. Daarnaast waren er een hoop oudere mensen die zijn opgegroeid in de DDR en minstens zo kritisch naar de Verenigde Staten en de Navo kijken als naar Rusland.’

Schwarzer opende de demonstratie kort na twee uur en sprak over een nieuwe ‘burgerbeweging’. ‘We beginnen ons te organiseren’, vulde Wagenknecht aan.

Alice Schwarzer en Sahra Wagenknecht. Beeld ANP / EPA

Hoewel extreem-rechtse groepen niet in groten getale aanwezig waren, zouden veel demonstranten daar geen problemen mee hebben gehad, ziet Volkskrant-correspondent Andersen. ‘Ze zeiden: ‘Een goed argument blijft een goed argument, wie het ook vertolkt.’

Coronabeleid

Hij herkent dat van coronademonstraties in Duitsland, waar uiterst links en rechts elkaar vonden in hun afkeer van het regeringsbeleid. Over de oorlog in Oekraïne denken ze eveneens in grote lijnen hetzelfde, zij het vanuit verschillende motieven. Wagenknecht hekelde dan ook de kritiek uit media en politiek, die haar in een kwaad daglicht zouden hebben gesteld en haar hadden opgeroepen zich te distantiëren van extreem-rechts. Volgens Wagenknecht is het niet eenduidig wat rechts en wat links is.

Een aantal demonstranten dat Andersen sprak waren ook aanwezig bij demonstraties tegen het Duitse coronabeleid. ‘Sommigen uitten klassiek pro-Russische standpunten. Anderen benadrukten dat wapens nooit een oplossing zijn, of hadden het over de prijsstijgingen. Over het algemeen was het publiek best oud. Een paar jongere mensen die ik sprak, van in de veertig, vonden het frustrerend dat elke discussie wordt doodgeslagen met het argument dat Oekraïne zich moet kunnen verdedigen. Volgens hen geeft het Westen Oekraïne niet om die reden wapens, maar omdat het de strategische confrontatie met Rusland wil winnen.’

Een demonstrant stelde tegenover Andersen dat Duitsland vroeger een belangrijke diplomatieke rol speelde, maar dat niet meer kan nu het partij heeft gekozen voor Oekraïne. Bij de sprekers op het podium was de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock, van de voorheen pacifistische Groenen, daarom de grote kop van Jut. ‘Ze maken zich zorgen over hoe snel de ontwikkelingen ineens gaan, hoe snel de Groenen zijn gedraaid’, vertelt Andersen. ‘Ze vinden dat de regering blind één kant op rent, en alle andere mogelijkheden negeert.’