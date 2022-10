Linkse Lula wint van rechtse Bolsonaro en keert terug als president van Brazilië

Aanhangers van Lula da Silva verzamelen zich nadat de stembussen dicht zijn gegaan. Beeld Getty Images

Even voor zevenen, zondagavond lokale tijd, was het duidelijk. Met een kleine 70 procent van de stemmen geteld ging uitdager Lula de extreem-rechtse zittende president Jair Bolsonaro voorbij. Met nog vooral stemmen uit het Lula gunstig gestemde noordoosten te tellen, kon de winst hem niet meer ontgaan.

De vraag die resteerde was hoe groot het uiteindelijke gat tussen beiden zou zijn. Dat bleek uiteindelijk klein: 50,88 procent voor Lula, tegenover 49,12 procent voor Bolsonaro. De zittende president verloor, maar toonde aan dat zijn project op zeer brede steun kan rekenen.

In Brazilië voltrok zich zondag de comeback van de (21ste) eeuw. De man die begin vorig jaar nog in een juridisch gevecht was verwikkeld met de staat over een omstreden corruptieveroordeling, keert over twee maanden na twaalf jaar terug in het presidentieel paleis in Brasília. Luiz Inácio Lula da Silva (77) slaagde erin af te rekenen met de anti-Lula, de radicaal-rechtse president Jair Messias Bolsonaro, die vier jaar geleden nog won op een golf van haat tegen Lula’s arbeiderspartij.

Tijdens zijn eerste twee termijnen stegen de waarderingscijfers van de linkse president tot ongekende hoogte. Toen hij op 1 januari 2011 het ambt verliet, hield ruim 80 procent van de Brazilianen van hem. De liefde bekoelde rap in de jaren daarna, toen zijn arbeiderspartij mikpunt werd van een enorm corruptieonderzoek, zijn opvolger door het parlement werd weggestuurd en ook Lula zelf in een dubieus proces werd veroordeeld. Diepe teleurstelling overheerste, tijdens zijn afwezigheid won Bolsonaro.

Maar deze zondag bleek Lula nog steeds te kunnen rekenen op steun van een meerderheid van de Brazilianen. Zij stemden niet alleen op hem, maar ook hartgrondig tegen de zittende conservatief-nationalistische president. Met afgrijzen zag de helft van het land de afgelopen jaren toe hoe Bolsonaro wapenwetten versoepelde, zijn kabinet vulde met militairen en strengchristelijke pastors, de rechten van seksuele minderheden, inheemsen en zwarte Brazilianen inperkte, de Amazone vogelvrij verklaarde, weigerde coronamaatregelen te nemen, de aanschaf van vaccins traineerde, zinspeelde op een terugkeer naar een militair bewind en aanval na verbale aanval afvuurde op de rechtsstaat.

Bij miljoenen anderen sloeg de conservatief-religieuze toon van Bolsonaro aan. Lula won weliswaar zondag, maar Bolsonaro presteerde vele malen beter dan de magere steun die opinieonderzoekers in de afgelopen jaren optekenden. Zijn harde taal, zijn neoliberale beleid, zijn nationalisme, zijn ‘Brazilië boven alles, God boven allen’, zijn handen die twee pistolen vormden, zijn angstverhalen over het linkse gevaar, ze vonden weerklank in het grootste land van Latijns-Amerika.

Eerder deze maand, gelijktijdig met de eerste verkiezingsronde, stemde Brazilië ook voor vernieuwing van een groot deel van het congres en meerdere deelstaatgouverneurs. Bolsonaro’s bondgenoten deden goede zaken. Veel oud-ministers wonnen lagerhuis- en senaatszetels. Ook deze zondag sloeg hij een belangrijke slag. Zijn geestverwant Tarcísio de Freitas won het gouverneurschap van São Paulo, met 44 miljoen inwoners de grootste Braziliaanse deelstaat. PT-kandidaat Haddad, die in 2018 als presidentskandidaat verloor van Bolsonaro, verloor nu, indirect, diezelfde strijd opnieuw.

President Bolsonaro werd niet herkozen, maar zijn bolsonarismo heeft zich stevig geworteld in de Braziliaanse samenleving. Aanstaand president Lula zal moeten regeren met een rechtser parlement dan waar zijn vooranger mee zaken moest doen. En hij treft twee Braziliës, eentje waarin hij nog steeds op een voetstuk staat, een ander dat diepe argwaan tegen hem koestert.