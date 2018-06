Linkse lente in Spanje: veel vrouwen en astronaut in nieuwe kabinet

Het is een linkse lente op z'n Spaans. Met een kabinet vol vrouwen én een bekende astronaut wil Pedro Sánchez een frisse wind laten waaien door Spanje. De nieuwe ministers worden donderdag beëdigd in aanwezigheid van de koning.

De nieuwe vicepremier Carmen Calvo. Foto EPA

Zodra Sánchez was bekomen van de eerste schrik – ineens was hij zaterdag de Spaanse minister-president – liet hij weten dat hij zijn nieuwe kabinet minstens zo veel vrouwen als mannen zou tellen. En hij houdt woord: elf vrouwen en zes mannen treden aan als minister.

Sánchez maakte zijn vicepremier, Carmen Calvo, in één moeite door minister van Gelijkheid. Het is een teken dat de gelijkheid tussen man en vrouw hoog op zijn agenda staat. Dat is niet verwonderlijk: het feminisme is in Spanje springlevend. Miljoenen vrouwen gingen eerder dit jaar de straat op om te protesteren tegen ongelijke lonen, tegen de scheve verdeling van de huishoudelijke taken en tegen huiselijk geweld.

Jongeren

Net als bij de protesten tegen de crisisbezuinigingen namen jongeren het voortouw bij deze protesten. Daar zal Sánchez nota van hebben genomen. Hij wil uit alle macht voorkomen dat de vrouwenprotesten worden gekaapt door Podemos. Het doel van de PSOE-leider is nu juist de stem van de 45-minners terug te winnen op de linkse protestpartij.

De nieuwe Spaanse minister-president Pedro Sanchez. Foto Reuters

De vrouwen in het kabinet-Sánchez krijgen geen kinderachtige portefeuilles: ze bestieren onder meer Economie, Financiën, Werk, Onderwijs, Gezondheidszorg en Justitie. Zo is Sánchez van plan Nadia Calviño, een Europese topambtenaar, te benoemen als minister van Economie. Er moet van die benoeming een geruststellende werking uitgaan op de andere Europese landen: zo onvoorspelbaar als de nieuwe Italiaanse regering is, zo degelijk is de Spaanse.

Sánchez zond nog een boodschap uit voor Europa: zijn land zal ambitieuzer worden in het bestrijden van klimaatverandering, belooft hij. Er komt een nieuw ministerie van Ecologische Transitie. Ook het ministerie van Cultuur wordt in ere hersteld.

Pedro Duque

Een naam die in Spanje veel enthousiasme losmaakte is die van Pedro Duque. De astronaut – zeg maar de André Kuipers van Spanje – was de eerste én laatste Spanjaard die een ruimtereis maakte. Nu treedt hij aan als minister van Wetenschap. Tijdens de economische crisis bemoeide hij zich al stevig met de politiek. ‘Als we doorgaan met niet investeren in de toekomst, dan zal het land voor altijd ten onder gaan’, zei hij in 2013. Spanje heeft onder ex-premier Rajoy flink in wetenschap en innovatie gesneden.

Zijn ministers belichamen de kentering die Sánchez wil brengen. De boodschap: de conservatieve tijden van Rajoy zijn voorbij, het landsbestuur wordt afgestoft, vanaf nu is de regering progressief en modern. Nog maar twee jaar heeft Sánchez om te laten zien wat de sociaal-democratie tegenwoordig vermag – en daar is hij zich terdege van bewust.

