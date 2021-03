Linkse Boliviaanse president beloofde eenheid, maar vervolgt toch zijn rechtse voorganger

Voormalig interim-president Jeanine Añez praat vanuit haar cel met haar advocaten. Beeld AFP

Nog geen vijf maanden nadat de Bolivianen de MAS een tweede kans gaven en de nieuwe president Luis Arce een ‘regering van eenheid’ beloofde, kiezen de socialisten alsnog voor een strafexpeditie tegen de rechtse regering die hun hegemonie een klein jaar onderbrak. ‘Ik informeer het Boliviaanse volk dat mevrouw Añez is aangehouden en in handen van de politie is’, twitterde minister van Binnenlandse Zaken Carlos Del Castillo vroeg in de zaterdagochtend. Hij voegde er ‘#gerechtigheid’ aan toe. Naast de voormalig interim-president zijn ook verscheidene ministers uit haar kabinet gearresteerd.

Bolivia beleefde eind 2019 een van de meest gespannen periodes uit zijn recente geschiedenis. Na vermoedens van fraude bij presidentsverkiezingen gingen duizenden Bolivianen, onder meer in het rechtse oppositiebolwerk Santa Cruz, de straat op. De populariteit van Morales was tanende, nadat hij bijna veertien jaar aan de macht was geweest. Na weken van protest greep het leger in: het riep Morales op om te vertrekken. De president vluchtte naar het buitenland. In het vacuüm dat hij achterliet trad een rechtse interim-regering aan.

Bijbel

De conservatief-christelijke politica Jeanine Añez liet zich inzweren met een grote bijbel in haar hand: de inheemse Pacha Mama (Moeder Aarde) maakte plaats voor de christelijke God. Kort na haar aantreden stuurde ze het leger af op protesterende, veelal inheemse MAS-aanhangers. Gingen eerst de tegenstanders van Morales de straat op, na diens vlucht op 10 november kwam in delen van het land de achterban van de president in opstand.

Bij protesten, onder meer in de stad El Alto nabij de politieke hoofdstad La Paz, kwamen tientallen mensen om. De interim-regering verdedigde het harde optreden destijds met de bewering dat reëel geweld dreigde vanuit de demonstranten en ingrijpen nodig was om erger te voorkomen. In ogen van de MAS was sprake van ‘slachtpartijen’ waarbij gewapende militairen met scherp schoten op ongewapende demonstranten.

Añez en meerdere van haar ministers zullen zich alsnog in de rechtbank moeten verweren tegen de aanklachten. De MAS-regering verdenkt de politici van ‘terrorisme, opruiing en deelname aan een complot’. Añez twitterde vrijdag al een link naar haar aanhoudingsbevel. ‘De politieke vervolging is begonnen’, schreef ze. De nieuwe president Luis Arce, voormalig economieminister in de regeringen van Morales, leek aanvankelijk niet te willen vervallen in revanchisme en kondigde een ‘regering voor alle Bolivianen’ aan. De vraag is wat van dat voornemen overblijft nu zijn regering alsnog achter de ‘coupplegers’ aangaat.