Links en rechts winnen in het Duitse Thüringen, ten koste van het midden

Een aanhanger van Die Linke met de populaire minister-president Bodo Ramelow. Beeld EPA

In de Duitse deelstaat Thüringen is Die Linke de grote winnaar, gevolgd door de rechtse AfD. Regeringspartijen CDU en SPD verloren drastisch. Het wordt ingewikkeld om op basis van deze uitslag een meerderheidscoalitie samen te stellen.

In de Oost-Duitse deelstaat legde het politieke midden het af tegen de flanken. Volgens de eerste prognoses behaalde Die Linke er een recordoverwinning met bijna 30 procent van de stemmen – cijfers die elders in het land alleen nog door de CDU worden gehaald.

De rechts-nationalistische AfD eindigde op de tweede plaats, net als vorige maand bij de verkiezingen in Brandenburg en Saksen. De partij wordt in Thüringen geleid door Björn Höcke, de leider van de omstreden rechtervleugel van de partij, waarvan de binnenlandse veiligheidsdienst vorige week nog waarschuwde dat hij ‘steeds extremistischer’ wordt. Maar voor een op de vier kiezers in Thüringen blijkt dat geen probleem.

De CDU kelderde 11 procentpunten, het grootste verlies in Thüringen ooit, en komt uit rond de 22 procent. De SPD zet de reeks ontluisterende verliezen voort en komt rond de 8,5 procent uit – een nieuw sociaaldemocratisch dieptepunt. Dat is niet alleen een domper voor plaatselijke partijleiding, ook voor de Grote Coalitie in Berlijn, die in november de eerste helft van de regeerperiode wil evalueren.

Ook de Groenen, overal elders bezig aan een glorieuze opmars, verliezen in Thüringen. En voor de liberale FDP spant het erom of ze de kiesdrempel van 5 procent halen.

Voordat de AfD zes jaar geleden werd opgericht, was Die Linke de enige protestpartij in de Duitse politieke arena. Elders in het land is de partij, die verbonden is met de communistische eenheidspartij uit de DDR, in een vrije val geraakt. Dat komt doordat de partij verdeeld is over de grote thema’s van deze tijd: vluchtelingen en de EU. Een deel van Die Linke keert zich fel tegen beide, en schurkt daarmee tegen rechtspopulisme aan, terwijl een andere stroming binnen de partij pal staat voor open grenzen.

Maar in Thüringen draaide de campagne vooral om de populaire minister-president Bodo Ramelow, die zich manifesteert als een soort vader voor alle Thüringers. Het is niet zeker of hij kan blijven regeren, omdat de huidige coalitie met SPD en de Groenen geen meerderheid meer heeft.

Het is zelfs maar vraag of er met deze uitslag überhaupt een regeerbare meerderheid te vinden is. Alle partijen hebben regeren met de AfD uitgesloten, en plaatselijk CDU-leider Mike Mohring sluit ook een coalitie met Die Linke uit. Terwijl juist die zeer onalledaagse combinatie van Die Linke en CDU de enige stabiele meerderheid zonder de AfD zou opleveren.