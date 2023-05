Linda Nooitmeer doet examen maatschappijkunde: ‘Dit examen is de aanzet voor de ontwikkeling van bewuste burgers’

Linda Nooitmeer (r) voorafgaand aan de toespraak van premier Mark Rutte in het Nationaal Archief. Beeld ANP

‘Poeh’, is de eerste reactie van Linda Nooitmeer nadat ze de examenvragen heeft doorgenomen. ‘Hier moest ik wel even voor gaan zitten.’

Het vmbo-examen maatschappijkunde is een bonte verzameling van 42 vragen over actuele thema’s, variërend van diertransporten en Tata Steel tot cybercrime. Het is de aanzet voor ‘de ontwikkeling van bewuste en maatschappijkritische burgers’, zegt Nooitmeer, voorzitter van onderzoekscentrum NiNsee dat kennis verzamelt en deelt over het slavernijverleden. ‘Het is een mooi examen dat ervan uitgaat dat jonge mensen hun rechten kennen en inzichten hebben in het politieke bestel.’

Neem vraag acht: leerlingen moeten inschatten van welke politieke partij een verkiezingsprogramma is met stellingen pro-euthanasie en vóór een gekozen minister-president. Nooitmeer denkt D66. Een snelle blik in het correctiemodel laat zien dat ze gelijk heeft.

‘Er wordt flink wat parate politieke kennis verwacht. Dat is mooi, want jong geleerd is oud gedaan’, zegt Nooitmeer. ‘Als je gewend bent om na te denken over de rechtsstaat en het belang van de politiek en haar verschillende stromingen, neem je die inzichten mee voor de rest van je leven. Dat is ook gebeurd bij mezelf: veel inzichten die ik heb meegekregen over rechten, geschiedenis en de politiek draag ik nu nog met me mee.’

Nooitmeer, wier achternaam is gekozen door een voorvader in het jaar dat de slavernij is afgeschaft, is in Suriname geboren. Op 16-jarige leeftijd kwam ze naar Nederland met haar familie. Ze heeft zelf vier keer examen gedaan: mavo-3 en mavo-4 in Suriname, en het havo-én vwo-examen in Nederland. Hoe kijkt ze daar nu op terug? ‘Ik denk dat ik veel te weinig genoten heb van die tijd. Een slecht cijfer of het gevoel dat je het examen niet goed hebt gemaakt, dat is allemaal relatief. Je kunt niet meer doen dan je best.’

Opgave wiskunde A examen havo Toen havisten op dinsdagmiddag hun wiskunde A examen openden, zagen ze de volgende vraag: De uitgaven aan huisartsenzorg voor één persoon per jaar kan je volgens een eenvoudig model berekenen met de volgende formule: U = 60 + 10 ⋅ A Hierin is U het bedrag in euro dat voor één persoon per jaar aan huisartsenzorg wordt uitgegeven en A het aantal huisartsconsulten van die persoon per jaar. In 2018 was het gemiddelde aantal huisartsconsulten per persoon gelijk aan 4,5. Stel dat in 2020 het gemiddelde aantal huisartsconsulten per persoon 10% hoger was dan in 2018. Volgens de formule zouden in 2020 de gemiddelde uitgaven aan huisartsenzorg dan ook hoger zijn geweest dan in 2018. Bereken hoeveel procent hoger. Geef je antwoord in hele procenten*.

Tip voor examen Latijn Woensdag buigen de gymnasiasten zich over het eindexamen Latijn, dat uit een tekstrepetitie en een proefvertaling bestaat. ‘Bij de tekstrepetitie is het belangrijk de vraagstelling én het puntenaantal goed te lezen’, tipt Kurano Bigiman, docent klassieke talen. ‘Kijk hoeveel onderdelen je antwoord moet bevatten, of het in het Latijn moet, of in één of meerdere woorden.’ Bij de proefvertaling is het verstandig om de tekst op te delen in kleinere stukjes. ‘Vertaal een zin tot het volgende leesteken, en dan het volgende stuk tot het volgende leesteken, tot je de hele zin hebt. Dat vertaalt makkelijker.’

*Het antwoord: 4 procent