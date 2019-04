Limburgse wasberen toch niet massaal afgeschoten - provinciebestuur komt tegenstanders tegemoet

Wasbeer in Junglepark, Almere. Beeld Marcel van den Bergh

In Limburg leven naar schatting 50 tot 100 wasberen. Vorige maand maakte Mackus nog bekend dat hij geen andere mogelijkheid zag dan de dieren te laten afschieten. Opvang bood volgens hem geen soelaas: te weinig opvangplekken en te duur.

Tegen het afschieten van de wasberen kwam veel verzet. De stichting AAP, die al eerder had aangeboden om 50 wasberen op te vangen, verzamelde bijna 28 duizend handtekeningen tegen de massale dierenmoord.

Volgens Mackus hebben zich inmiddels ook andere instellingen gemeld die goedkopere opvang aanbieden. Daardoor zou deze optie binnen het budget van een ton kunnen blijven.

De wasbeer komt van nature niet voor in Nederland. Daardoor is de provincie krachtens EU-wetgeving verplicht deze dieren aan te pakken. De wasberen zijn exoten die volgens het provinciebestuur een bedreiging vormen voor de inheemse natuur, gezondheidsrisico’s meebrengen en overlast veroorzaken.

‘Als we nu niets doen, krijg je ze nooit meer weg’, aldus Mackus. ‘Bij gebrek aan opvang hadden we aanvankelijk geen andere keuze dan afschieten. Nu is die opvang er wel.’