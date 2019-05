Limburgse Syriëganger ziet wegens buurtprotest af van verhuizing

Vrouw met nikaab.

De buurtbewoners in Amby waren de petitie tegen de komst van ‘ex-jihadbruid’ Aïcha begonnen omdat ze hun wijk ‘veilig willen houden’ en bang zijn dat Aïcha met haar IS-verleden ‘de buurt zal terroriseren’. Of zoals een buurtbewoner tegen nieuwssite 1Limburg verklaarde: ‘Met bepaalde dingen kun je leven. Mensen hebben andere culturen, andere gebruiken. Maar een IS-verleden, dat gaat wel heel ver.’

Aïcha is een Maastrichtse vrouw die zich bekeerde tot de islam, via Skype trouwde met een Turks-Nederlandse ex-militair en in februari 2014 op 18-jarige leeftijd naar Syrië vertrok om zich bij haar man te voegen. In november van dat jaar keerde ze terug naar Nederland. Vanwege haar verblijf in IS-gebied is ze wel onderzocht door justitie, maar dat vond geen bewijs voor haar lidmaatschap van de terroristische organisatie of het begaan van strafbare feiten in Syrië.

Boerka

De commotie in Amby, een voormalig dorp en tegenwoordig woonwijk aan de oostkant van Maastricht, ontstond toen een vrouw in boerka door de straat liep en de vader van Aïcha werd herkend toen die aan het klussen was in het huis. Buurtbewoners zijn ook boos dat ze niet vooraf op de hoogte zijn gesteld door de woningcorporatie of gemeente over de komst van de vrouw. Ze heeft afgelopen vrijdag de sleutel van de huurwoning gekregen, maar woonde er nog niet.

Door de onrust in de wijk besloot woningcorporatie Maasvallei de huurwoning die aan Aïcha was toegewezen, dinsdag zelfs ‘voor de zekerheid’ te laten bewaken door een particulier beveiligingsbedrijf met waakhonden. Dinsdagmiddag liet de vrouw aan de corporatie weten door alle commotie af te zien van de woning. ‘We gaan nu met alle partijen in overleg om een oplossing te vinden’, aldus een woordvoerder van Maasvallei.

Burgemeester Annemarie Penn-te Strake liet dinsdagmorgen via haar woordvoerder weten op de hoogte zijn van de onrust in de woonwijk. ‘Gezien het verleden van mevrouw is het voorstelbaar dat mensen onrustig zijn over de mogelijke verhuizing’, aldus haar verklaring. Daarom zal woningcorporatie Maasvallei in samenwerking met de gemeente donderdag een bewonersoverleg organiseren – dan willen de buurtbewoners ook hun petitie aanbieden aan de burgemeester. Hoewel Aïcha inmiddels afziet van de woning, gaat het overleg volgens de woningcorporatie toch door.

De vrouw verhuisde in 2016 met haar gezin naar de Randstad. Een jaar later keerde ze terug in de Limburgse hoofdstad. Burgemeester Penn-te Strake laat in de verklaring weten dat Aïcha sinds augustus 2017 zonder problemen elders in Maastricht heeft gewoond en wordt begeleid door het Veiligheidshuis Maastricht-Heuvelland. Omdat de vrouw onlangs een zorgindicatie heeft gekregen, moest voor haar een ander (aangepast) huis worden gezocht. Ook heeft ze een zogenoemde verhuurdersverklaring als bewijs van goed huurdersgedrag. ‘Dat wil zeggen dat er geen enkele reden voor een woningcorporatie is om haar aanvraag voor een woning te weigeren’, aldus de verklaring.

Aanslag vuurwerkshow

Begin 2016 haalde de Maastrichtse bekeerling nog het nieuws toen bleek dat ze op oudejaarsavond was gearresteerd op verdenking van het beramen van een aanslag op de vuurwerkshow in Rotterdam. Daarover zou een tip bij de veiligheidsdiensten zijn binnengekomen. Na twee dagen werd ze vrijgelaten omdat er geen enkel bewijs was dat Aïcha betrokken was bij een mogelijke terreurdreiging.

Volgens Dagblad de Limburger heeft Aïcha na haar terugkeer uit Syrië tegenover de politie verklaard in Maastricht te zijn geronseld, maar wilde ze niet zeggen door wie. Uit de verhoren werd niet duidelijk of ze de jihadstrijd in Syrië daadwerkelijk heeft gefaciliteerd of ondersteund. Wel bleek dat ze nog steeds een voorstander was van de jihad. Naast het strafrechtelijk onderzoek (dat dus niets opleverde) werden destijds ook zorg- en deradicaliseringstrajecten opgezet.