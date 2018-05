Limburgse stichting weerde jarenlang ongezonde en stinkende woningzoekers

Medewerkers moesten van de leiding bij intakegesprekken zelfs notities maken van iemand uiterlijk en lichaamsgeur. Op basis daarvan werden kandidaten beoordeeld.

De Voorzorg heeft het nieuws over de misstanden woensdag zelf naar buiten gebracht. Het extern onderzoeksbureau Integis heeft de stichting doorgelicht, nadat er vorig jaar bij het aantreden van een interim-bestuurder lijken uit de kast waren gevallen. De toenmalige directeur zat toen al een tijdje ziek thuis.

De discriminerende screening van potentiële huurders vond plaats tussen 2013 en 2016. Er zou een angstcultuur hebben geheerst waarin medewerkers niet hun mond durfden open te doen.

In een verklaring zegt De Voorzorg ‘dat het niet meer mogelijk is gebleken om te achterhalen welke woningzoekenden zijn benadeeld en hoeveel mensen dat zijn geweest’. De stichting, volgend jaar een eeuw oud, beheert bijna 3.000 woningen, appartementen en ander vastgoed in Heerlen, Hoensbroek en Brunssum. Volgens het meest recente jaarverslag werden in 2016 ruim 200 huurcontracten afgesloten. Mogelijk zijn tientallen kandidaten hun huurwoning op onwettige gronden misgelopen. Dit 'tart elk voorstellingsvermogen', aldus de verklaring.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat de woningstichting in opspraak komt. De Autoriteit Woningcorporaties (AW) velde in 2016 al een vernietigend oordeel over mogelijke belangenverstrengeling bij de corporatie, meldde de krant De Limburger vorig jaar. De AW constateerde dat al het onderhoudswerk jarenlang is uitbesteed aan een aannemersbedrijf, dat eigendom is van de zoon van ex-directeur Frans de Waal. De Waal was na zijn vroegtijdige pensionering in 2006 aangetrokken als adviseur door zijn opvolger Jos Kerkhoffs. Die laatste was al sinds 1984 in dienst van De Voorzorg. De Autoriteit Wooncorporaties oordeelde dat de toenmalige raad van commissarissen zijn controlerende functie heeft verzaakt.

De ‘huisaannemer’ bleef tot vorig jaar werk uitvoeren voor De Voorzorg, tot de interim-bestuurder het aanbestedingsbeleid wijzigde en het bedrijf aan de kant zette omdat die niet zou voldoen aan de nieuwe regels, aldus De Limburger. De aannemer vecht dat besluit aan bij de rechter. Bij De Voorzorg zijn inmiddels een nieuwe directeur en commissarissen aangetreden.