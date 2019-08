Limburgse parochies met beltruc opgelicht voor duizenden euro’s

Katholieke geestelijken in Roermond. Beeld ANP

‘Ze werden gebeld met de mededeling dat een betalingsachterstand betaald moest worden op een bepaald rekeningnummer van de ABN Amro-bank’, aldus bisdomwoordvoerder Matheu Bemelmans. ‘Dat telefoontje kwam dusdanig serieus over dat ze daadwerkelijk betaald hebben.’

Toen de parochies daarna toch begonnen te twijfelen of dit wel zuivere koffie was en het rekeningnummer natrokken, bleek het niet gekoppeld te zijn aan de Belastingdienst. Ook bleek het rekeningnummer al leeg te zijn gehaald door de oplichter of oplichters. Volgens Bemelmans zijn minstens twee parochies voor de zomervakantie in de oplichterstruc getrapt. Ze hebben elk ‘enkele duizenden euro’s’ overgemaakt.

De namen van de parochies wil Bemelmans niet vrijgeven. De woordvoerder zegt niet uit te sluiten dat meer parochiebesturen zo goedgelovig zijn geweest en geld hebben overgemaakt: ‘Mogelijk is het bij meer parochies gebeurd.’ De getroffen parochies hebben aangifte bij de politie gedaan.

Phishingmails

Het Limburgse bisdom heeft alle parochies in een nieuwsbrief gewaarschuwd voor de oplichtingspraktijken. Daarin wordt ook gewaarschuwd alert te zijn op andere oplichtingstrucs, zoals via phishingmails. Vorige week waarschuwden de bisdommen Den Bosch en Breda voor internetcriminelen die zich via de mail voordoen als hun pastoor om goedgelovige parochianen geld af te troggelen. Dat gebeurde onder meer in een parochie in de Bommelerwaard.

Na de banken en andere financiële instellingen lijken internetcriminelen nu ook de kerk als doelwit te hebben uitgekozen. Volgens Bemelmans hebben Limburgse parochies in het verleden eveneens al phishingmails ontvangen. ‘Vaak zijn dergelijke mails in slecht Nederlands geschreven, wordt er om een bijzondere gunst gevraagd en ziet het e-mailadres van de afzender er vreemd uit’, waarschuwt het bisdom Roermond in de nieuwsbrief.

De parochies die in de belastingbabbeltruc zijn getrapt, zijn waarschijnlijk verzekerd tegen fraude. ‘Dat is een geluk bij een ongeluk’, aldus woordvoerder Bemelmans. Want veel parochies, die vooral leven van de collecteopbrengsten van kerkgangers en andere donaties van parochianen, staan er financieel slecht voor. Naar schatting tweederde van de parochies in het bisdom zou rode cijfers schrijven.

