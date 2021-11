Limburgse opnamecijfers steeds dichter bij die van de Biblebelt, en weinig besmettingen getraceerd naar horeca

Enkele carnavalsvierders op het Vrijthof in Maastricht. De officiële aftrap van het carnavalsseizoen ging vandaag in Limburg niet door, vanwege de snel oplopende coronacijfers. Beeld ANP

Na ziekenhuispiek in de Biblebelt lopen nu in Limburg de opnamecijfers snel op

Op de dag dat in Nederland meer besmettingen worden gemeld dan ooit te voren, ruim 16 duizend, blijft Limburg de provincie met verreweg de meeste positieve testen. Met ruim 700 gemelde besmettingen per 100 duizend inwoners is de bevestigde besmettingsgraad fors hoger dan het toch al hoge landelijke gemiddelde van 496. Ook in de ziekenhuiscijfers is nu te zien dat de besmettingsgraad in Limburg oploopt. Het aantal opnamen, omgerekend naar inwonertal, stijgt snel, en nadert dat in de Biblebelt. In de week tot 5 november – recentere cijfers zijn nog niet volledig – werden in Limburg 5,5 personen per 100 duizend inwoners opgenomen. In de Biblebelt, de 31 gemeenten waar minstens 10 procent van de inwoners SGP stemt, waren dit er bijna 9. In de vier grote steden, waar in sommige wijken de vaccinatiegraad achterblijft, blijft het aantal opnamen vooralsnog ongeveer gelijk aan dat in de rest van Nederland, rond de 3,5 per 100 duizend in een week tijd.

Meeste getraceerde besmettingen vinden thuis plaats, horeca heeft maar een klein aandeel

De meeste getraceerde besmettingen vinden thuis plaats. De horeca is voor zover bekend in minder dan 3 procent van de gevallen de locatie van overdracht van het virus. Werkplekken en scholen worden bij iets minder dan 10 procent van de positieve testen genoemd. Dit blijkt uit cijfers over het bron- en contactonderzoek van de GGD.

Voor positief geteste personen onderzoekt de GGD of er gerelateerde besmettingen zijn, om zo de bron van de besmetting te achterhalen. Nu de coronacijfers oplopen lukt het weer minder vaak om die herkomst te achterhalen. De afgelopen week is voor 28,5 procent van de positief getesten een mogelijke besmettingslocatie genoemd.