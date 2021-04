Limburgse gouverneur wil snel vertrekken: dit is ‘een energieslurpend rouwproces’

De Limburgse gouverneur Theo Bovens (CDA) in de Provinciale Staten. Bovens heeft aangegeven zou snel mogelijk weg te willen als gouverneur. Beeld Hollandse Hoogte / Novum RegioFoto

De brief die hij donderdag naar Provinciale Staten stuurde, barst van de emotie. Het schrijven is het resultaat van ‘een worsteling die mij sinds vorige week bijna dag en nacht bezighoudt’.

Bovens (CDA): ‘De afgelopen dagen is bij mij het besef gegroeid dat het voor mij vrijwel onmogelijk is om zowel de vertrekkende gouverneur te zijn als de gouverneur die gelijktijdig in zijn eentje het college van Gedeputeerde Staten vormt in afwachting van een nieuw college.’

Die combinatie valt hem zwaar, vooral omdat hij ook nog in ‘een energieslurpend rouwproces’ zit over de hele gang van zaken die tot zijn vertrek hebben geleid. Afgelopen vrijdag stapte het voltallige provinciebestuur van Limburg op tijdens het dramatisch verlopen statendebat over de integriteitsaffaire rond oud-gedeputeerde Herman Vrehen.

Aanblijven

De bestuurders voelden zich onvoldoende gesteund en vertrouwd door een groot deel van de volksvertegenwoordigers. Alle gedeputeerden vertrokken meteen. Ook gouverneur Bovens kondigde zijn vertrek aan, maar hij zei nog te zullen aanblijven tot de kroon een opvolger had benoemd.

Dat leidde de afgelopen dagen tot de bizarre situatie van een commissaris van de koning (in Limburg gouverneur genaamd) die in zijn eentje het bestuur draaiende probeert te houden. Dinsdag tweette hij een beeld van een vergadercentrum in Grathem waar de jaarlijkse ‘heidag’ van het college van Gedeputeerde Staten was gepland. ‘Dit jaar noodgedwongen ‘alleen-op-de-heidag’ met directieraad’, luidde de begeleidende tekst.

Woensdag stuurde hij een brief aan de staten met een uitgebreide inventarisatie van beleidsonderwerpen: welke zijn zo dwingend dat de besluitvorming gewoon moet doorgaan, bij welke is ‘nadere duiding en richting van Provinciale Staten gewenst’ en welke kunnen op de lange baan worden geschoven?

Minister Ollongren

Bovens, die bijna tien jaar commissaris van de koning in Limburg is, voerde maandag al het eerste overleg met demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. De minister komt vrijdag naar Maastricht om te spreken met het presidium, dat bestaat uit alle fractievoorzitters.

Ze zei eerder zeer bezorgd te zijn over de bestuurscrisis in Limburg. Met het versnelde vertrek van Bovens is de situatie nog nijpender geworden – de minister zal daarover vrijdag ook overleggen met het presidium.

De gouverneur ervaart zijn huidige positie als ‘een opgave die voor mij niet goed is en ook niet in het belang van Limburg is’. In zijn brief vervolgt hij: ‘Het ambt van gouverneur is onderdeel van de Limburgse identiteit, van de ziel van Limburg. Het is dan ook geen goede zaak wanneer meer gesproken wordt over de persoon van de gouverneur dan over het gouverneursambt. Het ambt is naar mijn mening groter dan de persoon die het ambt bekleedt.’

Hij staat nog steeds achter het statement dat hij afgelopen vrijdag uitbracht. Daarin werpt hij het verwijt van statenleden dat hij ‘te voorzichtig en te omzichtig heeft gehandeld bij integriteitskwesties’ ver van zich.

Bovens zegt ‘met gemengde gevoelens’ minister Ollongren te hebben gevraagd op korte termijn een waarnemer te benoemen. ‘Als een waarnemer aantreedt, zal ik er alles aan doen om voor een warme overdracht te zorgen’, aldus de commissaris van de koning. Hij besluit zijn brief aan het Limburgse parlement met: ‘Ik heb groot vertrouwen in Limburg. Zorg goed voor Limburg. Het ga u goed.’