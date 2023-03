Limburgse gedeputeerden uiten zware kritiek op het Rijk: ‘Die 150 boeren die ook willen stoppen, hebben we niks te bieden’

Limburg slaagt er vooralsnog als enige provincie wél in een behoorlijk aantal boeren uit te kopen. Toch zijn gedeputeerden Lia Roefs en Geert Gabriëls kritisch over het samenspel tussen overheden in het bezweren van de stikstofcrisis. ‘Het Rijk heeft ongelooflijk gedraald.’

De Limburgse stikstofgedeputeerde Geert Gabriëls stond onlangs midden in beschermd natuurgebied, op een 17de-eeuws boerenerf. De eigenaar stelde hem de vraag die veel boeren op de lippen brandt: moet ik me laten uitkopen? ‘En ik sta daar en ik zeg: ik kan je dat niet zeggen’, vertelt Gabriëls, de handen ten hemel. ‘Ik weet het niet.’

Doorgaans worden Provinciale Statenverkiezingen vooral relevant geacht vanwege de doorwerking op de samenstelling van de Eerste Kamer. Dat is dit keer anders. De kluwen van vastgelopen dossiers – stikstof, natuur, wonen – zetten de schijnwerper op de vaak onderbelichte bestuurslaag.

Gedeputeerden als Gabriëls (stikstof en natuur, GroenLinks) en Lia Roefs (wonen, ruimte, water en landbouw, PvdA) hebben in deze dossiers een cruciale taak. Zeker in Limburg, de provincie met het hoogste besparingsdoel (52 procent stikstofreductie in de landbouw).

Provincies moesten het afgelopen jaar boeren vrijwillig uitkopen, ze moeten voor 1 juli een toekomstplan presenteren voor hun natuur en landbouw (het ‘gebiedsplan’) en ze vervullen een sleutelrol in de woningbouwplannen van minister Hugo de Jonge (CDA).

Op Gabriëls werkkamer in het gouvernement (de Limburgse aanduiding voor provinciehuis) staat een flipboard met één, ogenschijnlijk simpele vraag: ‘Waar gaat de ruimte heen?’ Die ruimte, dat is stikstofruimte. De antwoorden, in blauwe markeerstift: natuur, PAS-melders (boeren die buiten hun schuld zonder stikstofvergunning zitten, red.) en woningen.

Maar: waar moet die stikstofruimte vandaan komen? Dat is de kwestie die alle provincies in haar greep houdt sinds de Raad van State in 2019 – kort na de vorige Provinciale Statenverkiezingen – het stikstofbeleid van het kabinet van tafel veegde.

Een uitweg vinden uit de impasse is een enorme opgave. Toch slaagde Limburg erin eind vorig jaar 25 boeren vrijwillig uit te kopen – terwijl de teller in diverse andere provincies bleef steken op nul.

Hoe kregen jullie dat voor elkaar?

Gabriëls: ‘Er is geen discussie over vrijwillige uitkoop. Van links tot rechts is iedereen het daarover eens. Als er zo veel polarisatie is op alle vlakken, maar er is wel consensus over vrijwillige opkoop, én je hebt een regeling, dan móét dat toch een succes worden? Daarom hebben we gezegd: we gaan daar keihard op inzetten, met een team van vijftien mensen. Die gingen naar het boerenerf om te vragen: waarom tekent u nog niet?’

Toch zei u onlangs in de Tweede Kamer: het Limburgse succes is niet dankzij, maar ondanks het Rijk.

‘De voorwaarden vanuit het ministerie waren onduidelijk. Maar er is een regeling, er is geld én er zijn boeren die willen. Dan mag onduidelijkheid nooit een excuus zijn. Als je al begint met een regeling die mislukt, wil niemand meer.’

Is Limburg nu klaar met uitkopen?

‘Nee. We hebben een lijst met ruim 150 agrariërs die ook overwegen zich te laten opkopen. Dat zijn vaak ondernemers zonder opvolger. Laaghangend fruit. Maar die kunnen we niet uitkopen, want de regeling is in december gesloten. Wij hadden graag gewild dat de regeling verlengd was tot er alternatieven waren. De minister heeft deze oproep genegeerd. Daardoor staan we nu met lege handen.’

Terwijl de provincies veehouders probeerden te verleiden tot uitkoop met de 480 miljoen euro die ze kregen van het Rijk, stelde stikstofminister Christianne van der Wal (VVD) Nederlandse agrariërs begin vorig jaar een nieuwe, ‘woest aantrekkelijke’ vrijwillige uitkoopregeling in het vooruitzicht. Reden voor veel boeren om de keuze nog even uit te stellen.

Maar drie maanden na de sluiting van de provinciale regeling laat het woest aantrekkelijke aanbod van Van der Wal nog op zich wachten. De nieuwe regeling – 120 procent van de marktwaarde in ruil voor vrijwillige bedrijfsbeëindiging bij piekbelasters – moet in april ingaan. Of Brussel daarmee akkoord gaat en welke voorwaarden precies gelden, weet nog niemand.

Wat heeft u die 150 potentiële stoppers nu te bieden?

Gabriëls: ‘Niks. We zeggen: ‘Er komen meerdere regelingen aan, maar we weten nog niet of u daaraan voldoet.’ Een vacuüm van vijf maanden in de meest urgente kwestie van dit moment: dat is echt lang, hè.’

Geert Gabriëls en Lia Roefs. Beeld Pauline Niks

Zijn er kapers op de kust?

‘Natuurlijk, de markt is niet gek. We hebben een bedrijf in Noord-Limburg met veel grond. Die ondernemer heeft bij een plaatselijke wethouder aangegeven: wij willen stoppen. Maar ik heb geen pot geld voor die wethouder waarmee ik zeg: koop maar alvast op. Dus gaat die boer verder kijken. Er is vast een zonnepanelenbedrijf dat wel interesse heeft. De overheid had al veel sneller zelf stikstofruimte moeten opkopen.’

U bént toch de overheid?

‘Ja. Maar we hebben het geld niet om allerlei bedrijven of gronden op te kopen. Provincies hadden sneller moeten zeggen: we gaan uitkoop voorfinancieren. Alleen maar vragen om een zak met geld vind ik ook zo ordinair, maar soms heb je gewoon iets nodig om een snelle slag te kunnen slaan. Het dreigt nu echt te verzanden in bureaucratie.’

Mevrouw Roefs, u gaat over landbouw. Wat verwachten boeren van u?

‘We hebben in Limburg nogal wat landbouw, in alle soorten. Al die boeren zitten in grote onzekerheid. Het zijn ondernemers die vooruit willen, maar de realiteit is stilstand. Ze vragen om perspectief.’

En kunt u ze dat bieden?

‘Nee. We zijn gelukkig goed met elkaar in gesprek. Maar een blauwdruk voor de boerenstand over vijftien jaar is er nog niet. En dat is frustrerend, want als bestuurder wil je bijdragen aan het oplossen van problemen.’

U zat zelf eerder in de Tweede Kamer. Wat vindt u van het samenspel tussen Rijk en provincie in het landbouwdossier?

‘Weet je: het duurt lang. We moeten nu voor 1 juli het gebiedsplan voor Limburg klaar hebben. Maar het Rijk heeft ongelooflijk gedraald met het vaststellen van de klimaat- en stikstofdoelen. Daar zaten we allemaal op te wachten. Nu wachten we weer op het landbouwakkoord. We hebben dadelijk zes weken om het gebiedsplan klaar te hebben.’

Dat kan geen goed plan worden…

Roefs zucht: ‘Het moet.’

Het tergt boeren dat alleen naar hen wordt gekeken, terwijl in Limburg er ook grote industriële vervuilers zijn, zoals Chemelot en Rockwool.

Roefs: ‘Wij vinden dat alle sectoren evenredig moeten bijdragen.’

Gabriëls: ‘De uitstoot van bedrijven is veel kleiner dan die van de landbouw. Maar vooral: wij hebben daar als provincie weinig over te zeggen. Daarover gaat het Rijk. We kunnen een vergunning niet zomaar intrekken, dat houdt juridisch geen stand.’

Is er, terugkijkend, te enthousiast gereageerd op Remkes’ stikstofrapport?

Gabriëls: ‘De toonzetting was goed en het was belangrijk om de boeren terug aan tafel te krijgen. Maar kijk naar Remkes’ drietrap: innoveren, verplaatsen, opkopen. Innoveren: leidt dat echt tot minder uitstoot? Verplaatsen – waarheen dan? Daarvoor heb ik grond nodig en die heb ik helemaal niet! Uitkoop, daar zie ik wel wat in. Maar dat je daarmee binnen een jaar weer vergunningen kunt verlenen, zoals Remkes dacht, is echt veel te optimistisch geweest. De minister erkent: de ruimte van uitgekochte piekbelasters komt pas in 2025 beschikbaar. Zo zitten we nog jaren in deze impasse.’

Een lege stal van een uitgekochte boerderij in Weert. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Wat gebeurt er straks met al die honderden opgekochte boerderijen?

‘Daar maak ik me zorgen over. Wordt het een graszodenbedrijf, dat veel water onttrekt? Wordt het een lelieteler, waarbij veel pesticiden worden gebruikt? Dat zouden Rijk, provincies en gemeenten samen inzichtelijk moeten hebben. Maar ik heb niemand nog dit probleem überhaupt horen noemen.’

Dat uitgerekend een voormalig PvdA-Kamerlid (Roefs) en een overtuigde GroenLinkser (Gabriëls) in het rechts-conservatieve Limburg aan het roer staan, is een gevolg van de woelige recente geschiedenis van de Limburgse provinciepolitiek.

Door politieke fragmentatie, diverse integriteitskwesties en het opstappen van de gouverneur bleek het de afgelopen vier jaar tot twee keer toe onmogelijk een bestuur op basis van een traditionele meerderheidscoalitie te vormen. Het wantrouwen en de verschillen tussen de partijen waren te groot.Nu opereren Roefs en Gabriëls in een zogenoemd extraparlementair bestuur, een college zonder dichtgetimmerd collegeakkoord en zonder gegarandeerde rugdekking van Provinciale Staten. Voor elk voorstel moet een (wisselende) meerderheid in de Provinciale Staten worden gezocht.

Hoe kijkt u nu naar deze bestuursvorm?

Roefs: ‘Wat ik moeilijk vind, is dat op een vrijdagachternamiddag zomaar een motie aangenomen kan worden die ingaat tegen het beleid dat we hebben vastgesteld. Provinciale Staten bedenken iets en gaan shoppen met hun motie. Maar niemand die gevraagd heeft: is het uitvoerbaar? Of is het in tegenspraak met het beleid dat drie maanden geleden is vastgesteld? Dat is niet goed voor de consistentie en kan opportunisme uitlokken. Maar ik moet ook zeggen dat het helemaal niet zo gek is om debatten te hebben tussen alle partijen, zonder dat sommigen met meel in de mond moeten praten.’

Uit peilingen blijkt dat de aankomende provinciale verkiezingen in veel provincies een gefragmenteerd politiek landschap kunnen opleveren. Is zo’n extraparlementair bestuur dan een goede optie?

Gabriëls: ‘Ik heb geen moeite gehad met de bestuursvorm. Maar als GroenLinkser zeg ik: je laat het beleid over aan de grillen van de Staten. In diverse provincies nemen Statenleden van coalitiepartijen nu openlijk afstand van regeringsbeleid. Maar als je belangrijke, stabiele beslissingen moet nemen, kun je niet zeggen: nu volgen we het landelijke beleid even niet. Dan kom je niet vooruit.’

Terwijl het juist met de huidige crises cruciaal lijkt een betrouwbare en doortastende overheid te zijn.

‘De boer bij wie ik laatst was, zei: als ik straks 150 meter rond een beek moet inleveren voor de waterdoelen in het gebiedsplan, wil ik misschien wel meedoen aan de uitkoopregeling van de minister. Zo niet, wil ik misschien doorgaan. Voor het einde van dit jaar moet hij beslissen over de uitkoopregeling en hij heeft maar één kans. Ik wil deze man duidelijkheid bieden. Maar of hij grond moet inleveren om de gebiedsplannen te halen, wordt pas later duidelijk. Dus ik sta daar, en ik zeg: ik weet het niet. ’

Is dat dan slecht bestuur?

‘Ik vind dat slecht van mijzelf. Maar ik kan ook niet anders.’

Stikstofdossier overheerst provinciepolitiek Het stikstofdossier overheerste de afgelopen periode de provinciale politiek, blijkt uit een enquête van De Volkskrant onder alle 68 Nederlandse gedeputeerden. Het effect van het afschieten van het stikstofbeleid in 2019 is ‘(zeer) groot’, aldus bijna driekwart van de 31 provinciebestuurders die reageerden. ‘Het thema ‘stikstof’ kwam nog niet voor in ons provinciale coalitieakkoord, maar gooide binnen een paar weken alles overhoop’, aldus een Utrechtse gedeputeerde. Veel gedeputeerden vinden, net als Roefs en Gabriëls, dat zij weinig zeggenschap hebben over de uitweg. ‘De toon in het gesprek met de agrariërs sector is veranderd en moeilijker geworden, vooral door de uitblijvende maar wel toegezegde oplossing van het Rijk’, vindt een andere Utrechtse gedeputeerde. Provincies zitten vooral in de maag met PAS-melders, wiens bedrijfsactiviteit plots illegaal werd. Provincies moeten daarop handhaven. ‘Het kabinet beloofde al drie jaar geleden een oplossing, maar die is er nog steeds niet’, stelt een gedeputeerde uit Overijssel.