Limburgse basisschool met besmette docenten blijft maandag dicht

Tafels staan anderhalve meter uit elkaar in een klaslokaal van een basisschool. Beeld ANP

De corona-uitbraak is voor zover bekend de eerste op een school sinds de basisscholen op 11 mei opengingen. Op dit moment doet de GGD onderzoek naar covid-19-besmettingen op de school in het dorp Eygelshoven (gemeente Kerkrade). Alle personeelsleden, stagiaires en andere mensen die in het gebouw werken, worden getest.

De besmettingen kwamen aan het licht nadat het virus bij een docent was vastgesteld. Donderdag bleken nog drie andere personeelsleden het coronavirus onder de leden te hebben. De vier medewerkers van de school, onder wie twee docenten, zitten thuis in isolatie en zijn vooralsnog niet ernstig ziek, meldt Movare.

De docent die als eerste ziek werd, had al enkele dagen milde klachten voor ze zich liet testen. Ze heeft op 11 mei, de eerste dag dat de school openging, nog (op afstand) voor twee kleutergroepen gestaan. Daarna meldde ze zich ziek.

Belang van testen

Het toont aan hoe belangrijk het is dat medewerkers van scholen en kinderdagverblijven zich bij klachten meteen laten testen, zegt Christian Hoebe die behalve hoogleraar infectieziektebestrijding aan de Universiteit Maastricht ook arts is bij de GGD Zuid-Limburg. Hij is betrokken bij het contactonderzoek rondom de school. ‘Ik snap dat leraren graag weer voor de klas willen staan, maar neem die klachten serieus. Ook als ze heel licht zijn.’

De GGD Zuid-Limburg heeft uitgezocht dat de besmette medewerkers met elf collega’s contact hebben gehad. Inmiddels is duidelijk dat negen van hen niet besmet zijn. Van de overige twee medewerkers is de uitslag nog niet bekend. Omdat de elf personeelsleden uit voorzorg wel tot 1 juni in quarantaine moeten blijven, zijn er te weinig leerkrachten die op school les kunnen geven. De docenten die in quarantaine zitten kunnen wel thuis afstandsonderwijs geven. Hoe lang de school dicht blijft, is niet bekend.

Uit het contactonderzoek van de GGD is ook gebleken dat zes leerlingen van de basisschool ‘nauw contact’ hebben gehad met een besmet personeelslid. ‘Denk hierbij aan het vasthouden van een hand of een gesprekje binnen anderhalve meter.’ De ouders van deze kinderen hebben bericht gekregen. Ze kunnen hun kind bij de GGD laten testen, ook als het geen klachten heeft. Alle andere leerlingen van de school met coronaklachten kunnen zich ook laten testen.

Tot nu toe zijn zeven leerlingen van de school getest, laat een woordvoerder van Movare weten. Van slechts een test is de uitslag binnen: die was negatief. Het is denkbaar dat er leerlingen zijn die het virus wel hebben opgelopen, maar (nog) geen klachten hebben, zegt Hoebe. ‘Maar die kans is klein. De besmette medewerkers hebben tot bijna alle kinderen voldoende afstand gehouden.’