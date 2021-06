Limburgs bedrijfsleven laaiend over slepende bestuurscrisis: ‘Stop deze politieke chaos’

Als waarnemend gouverneur vormt Johan Remkes in zijn eentje het provinciaal bestuur van Limburg. Beeld ANP

‘Stop deze politieke chaos in Provinciale Staten’, schrijven MKB-Limburg, de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) in een verklaring.

Door het afhaken van twee partijen (SP en SVL) ontstond woensdag opnieuw een impasse in de moeizame formatie van een nieuw provinciebestuur. Waarnemend gouverneur Johan Remkes gaat nu zelf op zoek naar geschikte gedeputeerden, zo liet hij donderdag weten.

De ondernemersverenigingen roepen alle politieke partijen op ‘over hun schaduw heen te stappen’ en zo snel mogelijk te komen tot een zakenkabinet als provinciebestuur. ‘Door politiek gestuntel in Provinciale Staten ligt alles al veel te lang stil’, zegt Monique Princen, voorzitter van MKB-Limburg.

LLTB-voorzitter Léon Faassen roept de partijen op ‘te stoppen met naar elkaar te wijzen en nu snel samen te gaan werken’. Het Limburgse bedrijfsleven is overigens wel blij dat het voorgenomen ‘linkse monsterverbond’ met negen partijen – zonder CDA, PVV en Forum voor Democratie – van de baan is. ‘Dat was inhoudelijk en bestuurlijk de verkeerde afslag’, aldus LWV-voorzitter Giel Braun.

Onhaalbare varianten

Afgelopen vrijdag torpedeerde het CDA, verreweg de grootste partij in Limburg, de vorming van een nieuw, breed provinciebestuur met liefst acht partijen. Vervolgens leken de christen-democraten voor het eerst sinds mensenheugenis buitenspel te worden gezet in een nieuwe regenboogcoalitie van negen partijen. Woensdag bleek ook deze variant, die door het ontbreken van het CDA al historisch werd genoemd, onhaalbaar door het afhaken van SP en SVL.

Formateur Onno Hoes kon donderdag niet anders doen dan waarnemend gouverneur Johan Remkes te adviseren dan maar zelf gedeputeerden te zoeken voor de vorming van een nieuw college. ‘Ik zal deze verantwoordelijkheid nemen’, liet Remkes in een brief aan de Provinciale Staten weten. ‘Waarbij ik het overigens zeer betreur dat dit nodig is omdat deze verantwoordelijkheid primair bij uw Staten en uw Statenfracties zelf behoort te liggen.’

Vertrouwensbreuk

Remkes heeft de Statenleden eerder al meerdere malen gemaand meer spoed te betrachten bij de vorming van een nieuw college. Twee maanden geleden stapte het hele provinciebestuur, inclusief de commissaris van de koning, op na een vertrouwensbreuk met het Limburgse parlement. Dat gebeurde naar aanleiding van enkele integriteitsaffaires rond CDA-bestuurders, die nog in onderzoek zijn.

Sindsdien vormt de Groningse crisismanager Remkes op het gouvernement aan de Maas in zijn eentje het provinciaal bestuur van Limburg. Vorige week haalde hij fel uit naar de Statenleden, die hij verantwoordelijk stelde voor de bestuurschaos in de zuidelijkste provincie van Nederland. Het politieke gekrakeel heeft volgens hem ‘onnodig beschadigend gewerkt voor het aanzien van het openbaar bestuur’.

Het voornemen van Remkes is om uiterlijk 2 juli een statenvergadering te beleggen voor de benoeming van een nieuw provinciebestuur.