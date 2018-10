Limburg wil van roofzuchtige wasberen af

De wasbeer rukt op in Limburg. Het provinciebestuur beraadt zich hoe ervan af te komen: ‘wegvangen en opvangen’ of ‘doden met het geweer’.

Ze zien er aaibaar uit maar zijn de schrik van Zuid Limburg: wasberen. De provincie zit in haar maag met de kleine wollige roofdieren omdat ze met succes op kippen en konijnen jagen en ook graag hun scherpe tanden in mensenvlees zetten. Vorige maand werd een inwoner van Maastricht door een wasbeer gebeten toen ze in de tuin haar konijn uit zijn klauwen wilde redden.

Een wasbeer. Foto REUTERS

De provincie Limburg heeft in antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren laten weten naar een manier te zoeken om van de wasberen af te komen. Dit jaar zijn er ruim twintig gesignaleerd, in de stad en op het platteland. De provincie denkt bij de ‘eliminatie-actie’ aan twee opties: ‘wegvangen en opvangen’ of ‘doden met het geweer’.

Invasieve exoot

Wasberen zijn alleseters die solitair of in klein familieverband in bosrijke gebieden leven. Ze leven van origine in Noord- en Zuid-Amerika. In de jaren dertig van de vorige eeuw zijn ze voor de jacht geïmporteerd door Rusland en Duitsland. Sindsdien hebben ze zich over Europa verspreid, maar in Nederland worden ze zelden gesignaleerd. Ze hebben een opvallend uiterlijk met een zwart-wit gestreepte snoet, spitse snuit en dikke staart met zwart-witte ringen.

Als invasieve exoot kunnen ze infectieziektes en parasieten verspreiden, zoals rabiës. De Maastrichtse vrouw die door een wasbeer werd gebeten, moest dan ook meteen een tetanusprik halen bij de huisarts. Ook kunnen de beren drager zijn van de voor de mens gevaarlijke wasbeerrondworm.