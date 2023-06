Limburg stevent af op eerste provinciebestuur met bonte coalitie van BBB, VVD, CDA, PvdA, SP

De Statenzaal van de Provinciale Staten in het provinciehuis van Limburg. Beeld ANP / ANP

In Limburg gaan BBB, VVD, CDA, PvdA en SP het nieuwe provinciebestuur voor de komende vier jaar vormen. De vijf partijen zullen naar verwachting vrijdagavond al het coalitieakkoord en de kandidaat-gedeputeerden presenteren. Daarmee wordt Limburg de eerste provincie die een bestuursakkoord heeft bereikt.

Over de inhoud van het coalitieakkoord hullen de partijen zich nog in stilzwijgen. In het advies van verkenner Jan Schrijen werden al wel algemeen aanvaardbare onderwerpen als leefbaarheid en brede welvaart als speerpunten voor de nieuwe coalitie genoemd. Maar de grote vraag is natuurlijk wat de bonte coalitie van rechtse en linkse partijen over het heikele stikstofdossier heeft afgesproken.

De BBB mag als grote winnaar van de provinciale verkiezingen (10 zetels) twee gedeputeerden leveren. Eén naam is al bekend: Léon Faassen, tot november vorig jaar voorzitter van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond. Hij stond niet op de kandidatenlijst voor de verkiezingen. Maar de ervaren bestuurder werd wel al vóór de stembusgang door de Limburgse BBB strategisch naar voren geschoven als beoogd gedeputeerde.

VVD-gedeputeerde Stephan Satijn blijft voor een nieuwe termijn in het Limburgse college. Bij het CDA en de PvdA worden respectievelijk de namen van de statenleden Michael Theuns en Jasper Kuntzelaers genoemd. Wie de tweede BBB-bestuurder en de SP-gedeputeerde worden, is nog niet bekend.

PvdA en CDA willen het resultaat van de onderhandelingen nog wel voorleggen aan hun achterban. De verwachting is dat het nieuwe Limburgse college op vrijdag 23 juni wordt gekozen en geïnstalleerd.

Absolute radiostilte

De Limburgse coalitiepartners hebben wekenlang een absolute radiostilte in acht genomen over de onderhandelingen onder leiding van de informateurs Jan Schrijen (oud-burgemeester van Valkenburg aan de Geul) en Petra Dassen (burgemeester van Kerkrade). Dassen wilde vorige maand tijdens een inspreekavond voor burgers slechts kwijt dat de gesprekken ‘in een goede sfeer’ verlopen.

Begin april bracht Schrijen als verkenner zijn advies uit aan Provinciale Staten om ‘een coalitie te smeden van BBB, VVD, CDA, PvdA en SP (26 van de 47 zetels) met zes gedeputeerden waarvan er twee van ‘BBB-huize’ komen’. Interessant is dat daarin ook twee harde ‘breekpunten’ staan voor de BBB: ‘De versnelling van de stikstofdoelen naar 2030 (kabinetsvoorstel tot wetswijziging van de huidige wet) en een gedwongen uitkoop van boeren om de stikstofdoelen te realiseren.’

Frisse wind

Fractievoorzitter en lijsttrekker Annetje Schoolmeesters, communicatieadviseur en voormalig nieuwslezer bij de regionale tv-zender L1, is het Limburgse gezicht van de BBB. ‘We zijn een middenpartij, het gezond verstand en de menselijke maat staan voorop’, zei ze eind maart in de Volkskrant. ‘Het gouvernement in Maastricht kan wel wat frisse wind gebruiken.’

Aanvankelijk leek een coalitie van de vier grootste partijen in Limburg (BBB, PVV, VVD en CDA) het meest voor de hand te liggen. Maar de PVV, met zes zetels de tweede partij, viel uiteindelijk af door gebrek aan vertrouwen bij met name de BBB en het CDA.

‘Op basis van de gesprekken stel ik vast dat de inhoudelijk-ideologische overwegingen en verschillen tussen PVV enerzijds en BBB, CDA anderzijds, alsook het ‘oud zeer’ uit het verleden, niet overbrugbaar zullen zijn’, concludeerde verkenner Schrijen in zijn adviesrapport.

Flevoland waarschijnlijk de volgende

Na de verpletterende overwinning van nieuwkomer BBB in alle Nederlandse provincies duren de onderhandelingen om nieuwe provinciebesturen te vormen dit jaar opvallend lang. Vier jaar geleden waren rond deze tijd al in zes provincies coalitieakkoorden gepresenteerd. Na Limburg lijken de onderhandelingen in Flevoland het meest voortvarend te verlopen.

Daar hebben de BBB, VVD, PVV, ChristenUnie en SGP overeenstemming bereikt over de hoofdonderwerpen, meldde formateur (en burgemeester van Zaltbommel) Pieter van Maaren eerder deze week. Volgens hem geldt dat ook voor de meest gevoelige kwesties in Flevoland: stikstof, de toekomst van Lelystad Airport en de huisvesting van statushouders.

De plannen moeten nog financieel worden uitgewerkt en doorberekend. De verwachting is dat het coalitieakkoord in Flevoland volgende week gereed is.