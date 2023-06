Limburg stevent af op eerste provinciebestuur met bonte coalitie van BBB, VVD, CDA, PvdA, SP

De BBB en GroenLinks zien in Noord-Holland genoeg overeenkomsten om samen plaats te nemen aan de onderhandelingstafel. Dat schrijven informateurs Ankie Broekers-Knol en Bernt Schneiders vandaag in een brief aan de Provinciale Staten. De twee partijen hebben in de afgelopen weken samen met VVD en PvdA besproken of ze denken de onderlinge verschillen te kunnen overbruggen, en het antwoord op die vraag is positief.

In de gesprekken hebben de partijen hun belangrijkste ambities toegelicht op vier hoofddossiers: stikstof en natuur, wonen, klimaat, en financiën. Hoewel er verschillen zijn tussen de partijen, concluderen de informateurs dat er ‘een gerede kans is’ om tot overeenstemming te komen. Ze gaan ervan uit dat dat ook moet kunnen op nog niet besproken onderwerpen, waar de inhoudelijke verschillen kleiner zijn.

BBB en VVD zijn met acht zetels de grootste in de Noord-Hollandse Staten, GroenLinks en PvdA volgen met beide zeven zetels. De vier partijen samen hebben een ruime meerderheid. Broekers-Knol en Schneiders gaan door als formateurs van het nieuwe college.

Het nieuws komt een dag nadat in Utrecht BBB buitenspel was gezet. GroenLinks en VVD gaan daar op zoek naar een meerderheid in de Utrechtse Staten, zonder BBB. GroenLinks en BBB zijn daar beide met zeven zetels de grootste partijen, maar kunnen het niet eens worden. Behalve in Noord-Holland gaan BBB en GroenLinks ook in Overijssel om de formatietafel. Daar proberen ze samen met VVD, PvdA en de SGP een meerderheid te vormen.

Dylan van Bekkum en Maarten Albers

