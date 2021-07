Limburg in hoogste staat van paraatheid tot dinsdag: ‘Dijken verzadigd, ze kunnen elk moment inzakken’

Mensen helpen met het plaatsen van zandzakken op de dijken net buiten Arcen, boven Venlo. Beeld ANP

Dat maakte Antoin Scholten, voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Noord zaterdagavond op een persconferentie bekend. Op veel plekken in Limburg worden zwakke plekken in de dijken in de gaten gehouden. Ook worden opnieuw mensen geëvacueerd. ‘We blijven alert’, aldus Scholten.

Bij het dorp Baarlo, tussen Roermond en Venlo, dreigde de dijk zaterdag op twee plekken te bezwijken. Daar heeft Defensie nu versterkingen aangebracht. De inwoners van Well, in Noord-Limburg, worden geëvacueerd. Het water staat daar hoger dan verwacht.

Bij de dorpen Bergen en Aijen worden bewoners van geïsoleerde kernen met vaartuigen weggehaald. Het water staat daar zo hoog dat deze huizen over de weg niet meer te bereiken zijn. Zaterdagochtend werd het gebied rond de Willem-Alexanderhaven in Roermond al ontruimd. Het nabijgelegen Designer Outlet Center is tot nu toe droog gebleven.

Zaterdag liep er ook water op het parkeerterrein van het VieCuri medisch centrum in Venlo. Dat is snel teruggedrongen, aldus Scholten. Het ziekenhuis is eerder al helemaal geëvacueerd.

Zandzakken worden geplaatst in het geëvacueerde Arcen, boven Venlo. Beeld ANP

Weer naar huis

In het zuiden nemen de problemen door het hoge water langzaam af. Volgens Scholten kunnen geëvacueerde bewoners uit gebieden ten zuiden van Limburg weer naar huis. In het noordelijk deel van Limburg is de situatie nog niet onder controle. De Veiligheidsregio heeft het over een ‘plateau’ van hoog water dat zich langzaam naar het noorden verplaatst.

Scholten klaagde opnieuw over ramptoeristen. In Venlo zijn mensen beboet die op de schotten klommen die het hoge water moeten tegenhouden. ‘Daar gaan we mee door’, kondigde hij aan. ‘Die schotten zijn uiterst kwetsbaar.’

Volgens Jos Teeuwen, bestuurder van het waterschap Limburg, zijn er ook veel mensen die een kijkje komen nemen op de dijken. ‘Soms hele families met kinderen.’ Volgens Teeuwen is dat levensgevaarlijk, omdat dijken zo verzadigd zijn dat ze elk moment kunnen inzakken. Hij riep iedereen op om van de dijken weg te blijven.

In het noorden van Limburg, zo ook hier in Arcen, is komende dagen afwachten hoe hoog het water komt. Beeld ANP

Die waarschuwing geldt volgens Teeuwen ook voor vrijwilligers die willen helpen. ‘Doe dat altijd in overleg met de dijkinspecteurs. Die kennen de gevaren.’

Scholten roemde de hulp die Limburg krijgt van organisaties en instanties uit andere delen van het land. Agenten uit het hele land, reddingsbrigades uit de Randstad, de Rode Kruis en Veiligheidsregio’s uit andere delen van het land hebben hun diensten aangeboden. ‘Dat is megagroot’, aldus Scholten.

Zaterdag deden geruchten dat ronde dat dieven van de ramp gebruik zouden maken om hun slag te slaan. In Valkenburg zouden winkels zijn leeggeroofd. In het dorp Steyl liepen volgens Scholten mensen rond die zich ten onrechte voordeden als beveiligers. Volgens hem heeft de politie daar goed het oog op. ‘Dat gaat ze niet lukken.’