Limburg besluit noodlijdend Maastricht Aachen Airport open te houden

Provinciale Staten van Limburg hebben vrijdag besloten dat Maastricht Aachen Airport openblijft, maar wel onder een aantal strikte voorwaarden. Een meerderheid van de statenleden gaf het provinciebestuur de opdracht nog voor het eind van het jaar met een uitgewerkte businesscase te komen voor een duurzaam vliegveld met zo min mogelijk geluids- en milieuoverlast voor omwonenden en het Limburgse heuvelland.

VVD, CDA, PVV, SVL en Lokaal-Limburg spraken zich uit tegen sluiting. ‘Een luchthaven komt altijd met voor- en nadelen’, zei VVD’er Teun Heldens. ‘Wij vinden het belang van de luchthaven te groot om te zeggen: sluiten maar. Wij vinden dit vliegveld belangrijk voor de nationale infrastructuur en voor de regio.’

Raimond Franssen (Lokaal-Limburg): ‘Een klein regionaal vliegveld hoort bij de infrastructuur van Limburg. We hebben geen hogesnelheidslijn, daarom moeten we een kleine luchthaven in stand houden.’

Noodlijdend

CDA’er Wouter IJpelaar: ‘Wij kiezen voor zowel een luchthaven als voor minder overlast voor omwonenden.’ Roel van Bijnen: ‘Wij willen door met MAA vanwege de economische waarde, de werkgelegenheid en ook maatschappelijke waarde. Veel Limburgers vliegen vanaf het vliegveld naar hun vakantiebestemming.’

De voorstanders van sluiting van het al jaren kwakkelende vliegveld (met name GroenLinks, SP, D66, PvdA en Partij voor de Dieren) hoorden het allemaal met verbazing en ergernis aan. Want de provincie heeft de afgelopen jaren al tientallen miljoenen aan belastinggeld in het vliegveld gestoken en zal dat de komende jaren onverminderd blijven doen. Tot 2035 kan dat bedrag zelfs oplopen tot bijna 160 miljoen euro.

‘We moeten een keer ophouden geld te steken in een vliegveld dat nooit rendabel zal zijn’, zei Kathleen Mertens (GroenLinks). ‘De rijksoverheid en Schiphol steken er geen geld in. Wie wel? Dat zijn wij, gekke henkie.’

In 2014 stemde de PvdA nog in met een reddingsoperatie. ‘Dat plan is faliekant mislukt’, aldus Aleida Berghorst (PvdA). ‘Dit vliegveld zal nooit winst maken.’ SP’er Marc van Caldenberg: ‘Als we blijven doormodderen, zitten we tot in lengte der jaren opgescheept met hoge kosten en staan we hier in 2035 weer.’

Het provinciebestuur had vier scenario’s voor de toekomst van het vliegveld op tafel gelegd. Die varieerden van optimale groei (binnen de vergunning) via twee duurzamere varianten (waaronder de inzet van elektrische vliegtuigjes) tot aan sluiting. De meeste statenleden neigen naar een duurzame variant, maar vinden de onderbouwing daarvan onvoldoende.

Ernstige hinder

Daarom riepen ze het college op voor het eind van dit jaar met een beter uitgewerkte businesscase te komen. Daarin moet de overlast voor omwonenden (het aantal ‘ernstig gehinderden’) in fasen worden verminderd. Ook moet er een royaal ‘omgevingsfonds’ komen voor bestrijding van overlast, waaronder isolatiemaatregelen of zelfs uitkoop van woningen die dicht bij het vliegveld liggen. Het weren van lawaaiige vrachtvliegtuigen en het stimuleren van stillere toestellen moet eveneens onderdeel zijn van die businesscase.

Buiten voor het gouvernement aan de Maas demonstreerden voor aanvang van de vergadering circa honderd voor- en tegenstanders van MAA. ‘We love MAA. Ik zie ze graag vliegen’, stond op een bord van een vliegveldmedewerker.

Tegenstanders van MAA lieten via speakers het lawaai van een landend vrachtvliegtuig horen. Een demonstrant hield twee protestbordjes omhoog. ‘PVVDCDA, één pot nat voor MAA’, stond op het ene. ‘Vliegen kan niet meer, maar moet minder’, stond op het andere.

Uit de maatschappelijke kosten- en batenanalyse die de provincie liet uitvoeren, kwam naar voren dat sluiting van het vliegveld de beste oplossing en het meest gunstige scenario is voor Limburg. Bij veel statenleden wint het sentiment het echter van de rede, aldus GroenLinks-statenlid Mertens. ‘En dat sentiment schrijft voor: we willen in Limburg gewoon een vliegveld.’