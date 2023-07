Lilian Marijnissen opnieuw lijsttrekker van SP, noemt Timmermans ‘oude politiek’

Lilian Marijnissen nadat ze werd gekozen als lijsttrekker. Beeld Vincent Jannink / ANP

De partijraad van de SP, die haar koos, bestaat uit de gekozen voorzitters van alle SP-afdelingen. De partij heeft ruim 32 duizend leden. Marijnissen zei vorige week maandag, op dag van het debat over de val van het kabinet, weer beschikbaar te zijn.

In haar dankwoord voor de leden zei Marijnissen dat ze van de campagne ‘een echte strijd om de ideeën’ wil maken. ‘Partijen kunnen wel van gezicht wisselen, maar als de ideeën hetzelfde blijven, worden de problemen in Nederland nog steeds niet opgelost. Het maakt mij eerlijk gezegd geen zak uit of iemand man, vrouw, oud of jong is. Al dat geouwehoer over nieuw leiderschap of vrouwelijk leiderschap of wat voor leiderschap we ook allemaal hebben, het is inhoudsloze, vage campagnetaal.’

Timmermans

Zonder zijn naam te noemen, ging zij in op Frans Timmermans, die terugkeert naar Den Haag om de samenwerking tussen de PvdA en GroenLinks te leiden. Timmermans was in het kabinet-Rutte II (VVD en PvdA) minister van Buitenlandse Zaken, voordat hij EU-commissaris werd.

Marijnissen: ‘Je kunt wel met veel media-aandacht iemand uit Brussel halen, die hier roept dat hij premier wil worden, maar toen hij het hier in Nederland voor het zeggen had, koos hij samen met de VVD voor het sluiten van de verzorgingshuizen. Voor het sluiten van de sociale werkplaatsen. Voor het invoeren van het schuldenstelsel voor studenten. En voor het verhogen van de AOW-leeftijd. Dan zeg ik: dit is oude politiek en zeker niet de nieuwe politiek waarop Nederland zit te wachten.’

Democratisering

Al enige tijd pleit Marijnissen, ook in een boek van haar hand, voor ‘radicale democratisering’. Ze wil een nationaal geneesmiddelenfonds, provinciale energiebedrijven, democratisering van ziekenhuizen en een bindend correctief referendum. ‘Niet de markt, niet de overheid, maar mensen zijn de oplossing.’ De SP doet niet mee aan de linkse alliantie tussen de PvdA en GroenLinks, maar Marijnissen zei wel dat haar partij klaar is voor regeringsdeelname. ‘Laten we de SP zo groot maken dat ze niet meer om ons heen kunnen.’

Marijnissen is sinds maart 2017 Tweede Kamerlid en werd aan het einde van dat jaar politiek leider van de SP, na het vertrek van Emile Roemer. Bij de verkiezingen van 2021 was zij voor het eerst lijsttrekker. De SP zakte toen van 14 naar 9 zetels. De SP trapt de verkiezingscampagne af op 17 september in Den Haag. Dat is de zondag voor Prinsjesdag.