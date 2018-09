Lili en Howick weer terecht na drie dagen te zijn ondergedoken

De chaotische situatie is volgens betrokkenen een gevolg van de angst en paniek van de kinderen en de moeder voor de dreigende uitzetting. Ook woordvoerster Esther van Dijken van Lili en Howick en hun moeder was compleet verrast door het onderduiken van de kinderen. De moeder was een jaar geleden uitgezet zonder haar kinderen.

Zaterdag heeft zij de kinderen naar ‘een veilige plek’ laten brengen, schreef de moeder in een brief die in handen is van het AD. De Raad van State, de hoogste bestuursrechter, had 24 augustus geoordeeld dat de kinderen kunnen worden uitgezet, omdat Armenië een veilig land is. De kinderen, die tien jaar geleden met hun moeder naar Nederland kwamen, hebben sindsdien alles gedaan om deze uitzetting te voorkomen: met een publiciteitscampagne en een smeekbede aan staatssecretaris Harbers en premier Rutte om voor hen een uitzondering te maken.

Opvanggezin

Sinds de uitzetting vorig jaar van hun moeder hield de in asielkinderen gespecialiseerde voogdij-instelling Nidos toezicht op de kinderen. De kinderen verblijven in een door Nidos gekozen opvanggezin. Van Dijken, een actief PvdA-lid dat zich voor meer asielkinderen inzet, had het afgelopen jaar bijna dagelijks contact met de moeder. Dit weekend bespraken ze nog hoe de moeder kan omgaan met Nederlandse media die haar in Armenië wilden bezoeken om verslag te doen over de omstandigheden waarin zij leeft. ‘Maar over dit onderduikplan heeft zij niets gezegd.’

Zondagmiddag kreeg Van Dijken een mail van de moeder dat ze maar even niet het woord moest voeren namens de familie. ‘Ik heb geen idee wie de kinderen hebben geholpen met onderduiken’, zegt Van Dijken. Ook Kerken in Actie en de St. Joriskerk in Amersfoort, die eerder het gezin bijstond, zeiden niet bij de actie te zijn betrokken. Kinderrechtenorganisatie Defence for Children, die actief voor de kinderen opkomt, zei eveneens te zijn ‘overvallen’ door het nieuws.

Lili en Howick waren augustus vorig jaar ook ondergedoken, waarmee de moeder uitzetting van hun gezin probeerde te voorkomen. Voor het eerst besloot de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) toen de moeder uit te zetten zonder haar kinderen. Wat meespeelde, was dat de moeder al in 2009 na de afwijzing van haar eerste asielaanvraag te horen had gekregen ze Nederland moest verlaten, maar dat ze met telkens nieuwe procedures haar verblijf in Nederland rekte. Twee weken na de uitzetting van de moeder zijn de kinderen toen gevonden.

Angst

‘Zo onderduiken adviseren wij niet’, zegt kinderrechtenjurist Martine Goeman van Defence for Children. ‘Ik kan me wel voorstellen dat de moeder deze keuze heeft gemaakt uit angst. Het laat heel erg hun paniek zien, hoe bang de kinderen zijn om te worden opgepakt en uitgezet.’

Het gebeurt vaker, zegt Goeman, dat asielzoekers, ook kinderen, ‘verdwijnen’ uit angst voor uitzetting. ‘Sommigen lukt het om te leven onzichtbaar voor het systeem. Maar voor Lili en Howick is dat onmogelijk, omdat ze door alle publiciteit bekend zijn.’

Onderduiken is niet goed voor de kinderen en vergroot de angst verder, daar zijn deskundigen het over eens. Maar daarbij tekenen betrokkenen als Goeman en Van Dijken aan dat het afgelopen jaar met alle spanning en onzekerheid niet goed is geweest voor de kinderen. Zij zouden er psychische problemen van hebben gekregen.