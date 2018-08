Lili (12) en Howick (13) moeten Nederland verlaten

Defence for Children voert in Amersfoort actie tegen de uitzetting van Howick en Lili naar Armenië. Foto ANP

De uitspraak volgt op een vonnis van de bestuursrechter in Utrecht eind juli, die stelde dat de asielaanvraag van de kinderen opnieuw moest worden beoordeeld. Er zou onvoldoende rekening zijn gehouden met de voorwaarden voor hun uitzetting naar Armenië. Maar de Raad van State oordeelt nu dat staatssecretaris Harbers de kinderen terecht geen asielvergunning heeft verleend. Ze hoeven namelijk niet te vrezen voor vervolging of ‘ernstige schade door een onmenselijke behandeling door de autoriteiten in Armenië’, zo valt te lezen in een verklaring.

‘De Armeense autoriteiten trekken zich het lot van de kinderen juist aan’, stelt de Raad van State. ‘De moeder heeft geen werk en geen passende huisvesting. Ze weigert hulp voor haar psychische problemen. Maar dit betekent niet dat de kinderen in Armenië in een mensonterende situatie terecht zullen komen.’ De Raad wijst erop dat de staatssecretaris afspraken heeft gemaakt met de Armeense autoriteiten en hulpverleningsinstellingen om ervoor te zorgen dat de kinderen bij aankomst in Armenië zullen worden opgevangen. Hij stelt daarvoor zelfs geld beschikbaar ‘als dat nodig is’.

Lili en Howick zijn in Rusland geboren en wonen sinds 2008 in Nederland. In Armenië zijn ze nog nooit geweest. Hun moeder is in augustus vorig jaar na een slepende asielprocedure zonder haar kinderen uitgezet naar Armenië. Ze zaten toen een tijdje ondergedoken en verbleven later bij een gastgezin in hun woonplaats Amersfoort.

De kinderen zouden eigenlijk al in mei worden uitgezet, maar hun advocaat startte een nieuwe procedure. De uitkomst daarvan mochten ze destijds wel in Nederland afwachten, maar de Raad van State heeft daar nu ook een streep door gezet.

Verbetering

In een eerdere versie van dit bericht stond dat de asielaanvraag van de kinderen opnieuw moest worden beoordeeld omdat er onvoldoende rekening zou zijn gehouden met de voorwaarden voor hun terugkeer naar Armenië. Het woord terugkeer is hier onjuist en veranderd in uitzetting omdat de kinderen nog nooit in Armenië zijn geweest.

