Lijsttrekkers bij het Jeugdjournaal: ‘Uiteindelijk mogen we elkaar al maken we weleens ruzie’

Jesse Klaver (GroenLinks), Geert Wilders (PVV) en Lilian Marijnissen (SP) bij het Jeugdjournaal. Beeld EPA

Hoe het ook zij, bij deze uitzending van het Jeugdjournaal – een traditie bij elke landelijke campagne – zetten de lijsttrekkers steevast hun vrolijkste gezicht op. Mark Rutte (VVD), Geert Wilders (PVV) en Jesse Klaver (GL) hadden dit jeugdfeest van de democratie eerder meegemaakt, voor Wopke Hoekstra (CDA), Sigrid Kaag (D66) en Lilian Marijnissen (SP) was het nieuw. ‘Uiteindelijk mogen we elkaar’, zei Klaver op zeker moment. ‘Al maken we weleens ruzie.’ Dat doe je ook met mensen met wie je het kan vinden, vond Marijnissen, die zich misschien wel het meest op haar gemak voelde bij dit jonge publiek.

Mark Rutte (VVD) tijdens de opnames van een speciale uitzending van het NOS Jeugdjournaal. Beeld ANP

Dus waren er geintjes bij de quiz, vroeg Rutte de kinderen wat het goede antwoord was, werd Klaver van afkijken beschuldigd, leverde het groene haar van Billie Eilish hoofbrekens op en was er een elleboogboks toen team Marijnissen-Rutte de winnaar bleek.

Nederlandse vlag hijsen

Het Jeugdjournaal zou zichzelf niet zijn als lastige kwesties werden ontweken. Wat zegt u tegen islamitische kinderen als u geen islamitisch onderwijs wilt, was de vraag aan Wilders. ‘Die moeten een mooie toekomst krijgen, met ook Nederlandse vrienden op Nederlandse scholen’, was het antwoord. Wilders bleek de enige die op scholen elke dag de Nederlandse vlag wil laten hijsen, hij stond ook alleen in zijn keuze niet meer te willen doen aan klimaatverandering. Dat moeten jullie ouders allemaal betalen, zei hij. ‘Dan kunnen jullie misschien niet meer op vakantie of naar de McDonald’s.’

De kinderen brachten ook zelf vragen mee. Zodoende is nu bekend dat Hoekstra de vader in superheldenfilmThe Incredibles wil spelen, dat Rutte een Duitse herder zou willen zijn, Klaver flexitariër is en de kapper iets met het haar van Wilders doet. Het wordt gebleekt, zei hij. ‘Dat staat goed toch?’

De laatste vraag was voor Kaag. Hoe gaat u om met haat zoals op social media, wilde een meisje weten. ‘Ik trek me er niks van aan’, zei Kaag. ‘Want wat ze eigenlijk bedoelen, is dat je verdwijnt en aan jezelf gaat twijfelen. Mensen die haten zijn eigenlijk ontzettend zielig.’ Als het koor in een Griekse tragedie fluisterde Rutte er ‘zo’ en ‘mooi’ doorheen. Werd het ook nog een beetje zijn tekst.

Door hoepeltjes springen

De lijsttrekkers moeten deze campagne meer dan ooit door hoepeltjes springen. Bij Rutger Castricum in de taxi stappen, geschilderd worden door Ruud de Wild, in de loveseat bij Emma Wortelboer, koken voor de camera van hun eigen social-mediateam. En overal worden ze geacht iets van hun hun echte, andere zelf te laten zien. Het Jeugdjournaal houdt het best de illusie in stand de lijsttrekker in zijn natuurlijke staat te betrappen.

Het is de oecumene van de Nederlandse politiek, voor even. Of zoals de presentator zei: ‘We gaan met een positief gevoel de verkiezingen in.’