Lijst met bedreigde reptielen, amfibieën en broedvogels is geslonken

Bedreigde soorten worden bijgehouden op de ‘Rode Lijst’. Daar staan nu evenveel bedreigde reptielen en amfibieën op als in 1995, toen de lijst voor de eerste keer werd opgesteld. Dat jaar wordt als referentiewaarde gebruikt voor het monitoren van bedreigde soorten. De lijst bedreigde broedvogels is wel langer dan in 1995.

Een stijgende lijn in de grafiek is ongunstig en laat zien dat de lijst langer is geworden ten opzichte van 1995. Als de lijn daalt, gaat het beter en staan er minder bedreigde soorten op de lijst. Zoals bij zoogdieren en libellen: die doen het beter dan in 1995.

Het totaal aantal bedreigde dier- en plantsoorten op de Nederlandse Rode Lijst is in 2022 iets afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Van een vaste set van 1.771 dier- en plantsoorten uit zeven groepen (zoogdieren, broedvogels, reptielen, amfibieën, dagvlinders, libellen en hogere planten) is nu 38,9 procent bedreigd. Dat is het laagste percentage in vijf jaar, maar het is nog wel boven het niveau van 1995 (38,6 procent).

Tot 2005 liep het aantal bedreigde soorten nog licht op, in de tien jaar daarna herstelden populaties en werd de Rode Lijst iets korter. Tussen 2015 en 2020 werd de lijst juist weer iets langer. De schommelingen laten zien dat het herstel fragiel is, aldus het CLO.