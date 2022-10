Lijst met 100 grootste ammoniak-uitstoters telt 90 veebedrijven

Koeien op een boerderij in Beneden-Leeuwen onderweg om te worden gemolken. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Stikstofbemiddelaar Johan Remkes adviseert om vijf- tot zeshonderd piekbelasters in de buurt van natuurgebieden uit te kopen. Remkes wil niet dat enkel landbouwbedrijven worden opgekocht, maar op basis van een eerste analyse stelt hij dat vooral veehouderijen ruimte moeten maken.

Daarom valt te verwachten dat de piekbelasters vooral uitstoters van ammoniak zullen zijn. Op de lijst met de honderd grootste uitstoters van ammoniak, eerder verstrekt door minister Van der Wal, staan negentig veehouderijen. De drie grootste uitstoters zijn geen landbouwbedrijf, wel stoten twee veehouderijen bijna even veel uit als chemiereus Chemelot, op plek 3.

Gegevens van veehouderijen zijn geanonimiseerd, dus het is onbekend of zij ook dichtbij een natuurgebied liggen. De lijst maakt wel duidelijk dat bedrijven als Rockwool uit Roermond, de grootste uitstoter en gevestigd vlakbij natuurgebied De Peel, ook een bijdrage kunnen leveren.

Om de stikstofaanpak te verbreden wil Remkes ook dat er meer wordt gekeken naar uitstoot van stikstof, in plaats van neerslag op de bodem. Daarin moeten andere sectoren volgens hem ook een bijdrage leveren. Maar het is de vraag of deze verschuivende focus de landbouw veel soelaas biedt: de uitstoot van ammoniak, grotendeels toe te schrijven aan de landbouw, is de laatste jaren nauwelijks afgenomen. De uitstoot van stikstofoxiden, vooral afkomstig van wegverkeer en industrie, is sinds 2010 bijna gehalveerd. Op een lijst van de 100 grootste uitstoters van stikstofoxiden, aangevoerd door Tata Steel, is geen veehouderij te vinden.