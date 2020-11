Lijst Henk Krol: conservatief en vooruitstrevend

In de oude Caballerofabriek in Den Haag presenteerde Henk Krol donderdag zijn nieuwe partij LHK: 'vooruitstrevend conservatief'. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Donderdagavond werd in de voormalige Caballerofabriek in Den Haag de nieuwe naam onthuld: Lijst Henk Krol. LHK zal een vooruitstrevend conservatieve partij zijn. Klinkt als ‘een contradictio in terminus pur sang’, zei partijvoorzitter Pieter Bogaardt: ‘Maar dat is het niet.’ Wat Krol wil: Koester wat goed is uit het verleden; verander wat beter kan. Wie kan daar tegen zijn?

Krol legt het vervolgens omstandig uit aan de hand van zijn eigen loopbaan: zondagse gesprekken bij zijn opa en oma thuis, studententijd met de verkoop van collegeverslagen, strijd voor homorechten, inwijding in de politiek door Hans Wiegel. Dat alles heeft hem tot hier gebracht. Over 50Plus is hij bondig: ‘In de periodes dat ik de fractie leidde, was er geen ruzie bij 50Plus.’

Woorden schieten zowat tekort om de politieke loopbaan van Henk Krol te schetsen. Ironie ketst af op zijn pantser van blijmoedigheid. Telkens weer een berg beloften die de horizon aan het gezicht onttrekt. En telkens weer zijn er kiezers die denken: Henk Krol is mijn man, bij hem is mijn stem veilig.

Zijn omzwervingen zijn genoegzaam bekend. Krol vertrok met knallende ruzie bij seniorenpartij 50Plus, kookte vegetarisch voor Femke Merel van Kooten-Arissen en omarmde milieu en klimaat. Verliet haar voor het conservatieve gedachtegoed van FvD-dissident Henk Otten. Kreeg ook met hem heibel, raakte en passant de naam voor zijn nieuwe partij – Partij voor de Toekomst – kwijt en gaat nu dus de verkiezingen tegemoet met de LHK. Dat is de oogst van het afgelopen half jaar, ook daarvoor was het nooit saai en niet altijd koersvast met Krol.

Hij heeft onderweg wel wat veren gelaten. Roel Praagman, zakenman uit Schijndel die een kapitale villa ter beschikking stelde als hoofdkwartier van de Partij voor de Toekomst, trok zijn aanbod in. Met de in Monaco wonende investeerder en partijvoorzitter Bogaardt, door Otten eerst aangedragen bij de PvdT en vervolgens geroyeerd als penningmeester, heeft Krol wel iemand met diepe zakken aan boord. En, vertelt Krol na het officiële deel van de bijeenkomst, Bogaardt is niet de enige. ‘Er zijn veel mensen die wat hebben opgebouwd in het leven. Als je een partij bent die de verworvenheden uit het verleden wil koesteren, dan zijn die bereid je te steunen.’

Vandaar misschien de voor een amper vijf weken bestaande partij royale presentatie, met een op dik glanspapier gedrukt verkiezingsprogramma, en professionele website en zelfs LHK-mondkapjes. Er is ook al een bestuur, met daarin ondernemers en een luitenant-kolonel b.d.; aan een vrouwennetwerk en wetenschappelijk instituut wordt gewerkt.

Of hij nog geaarzeld had of hij door moest in de politiek na die breuk met Otten? ‘Over twijfel hoef je je niet te schamen’, zegt Krol (70). ‘Maar als ik kijk hoe mensen me aanspreken, op straat of in de trein, en hoor dat ze echt wat van me verwachten – dat geeft vleugels.’

Het conservatisme was nog niet eerder publiekelijk door Krol beleden, maar het is helemaal zijn koers, vertelt hij. ‘Ik ben altijd ingehuurd om een mening te verkondigen die dicht bij me stond, maar nooit volledig paste. Dit is een partij waarmee ik helemaal samenval.’

Dat het afgelopen jaar beter had gekund, geeft hij grif toe. ‘Femke Merel had groot gelijk dat die stap naar Otten fout was. Ze zou zo weer welkom zijn bij LHK.’ Dan zal ze een flinke draai moeten maken. Economie komt in het programma op 1. Milieu en dieren staan ver achterin, vlak boven de tussenkop: ‘We koesteren de personenauto.’

Wie na Krol op de lijst komen, wordt in december bekendgemaakt.