Lightyear stopt met productie dure zonneauto en gaat zich richten op ontwikkeling model voor massaproductie

Lightyear-directeur Lex Hoefsloot (rechts) en chief technology officer Arjo van der Ham (links) in november. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

De droom van de oprichters van Lightyear, om een personenauto te bouwen die dankzij zonnepanelen op het dak grotendeels op energie uit zonlicht kan rijden, blijft voorlopig intact. Het faillissement van dochteronderneming Atlas Technologies kan wel gevolgen hebben voor het moederbedrijf. Een woordvoerder bevestigt dat voor het eerste model veel ontwikkelingskosten zijn gemaakt die nu niet kunnen worden terugverdiend.

Zelf wil het bedrijf niet speculeren over de financiële afwikkeling van het faillissement van de dochteronderneming. ‘Dat is aan de bewindvoerder’, aldus de woordvoerder. Ook is nog onduidelijk welke gevolgen het heeft voor de 600 werknemers van Atlas Technologies. Het maandag bekendgemaakte besluit is volgens de woordvoerder genomen ‘in overleg met investeerders’.

Onhaalbaar en te duur

De oprichters van Lightyear, oud-studenten van de TU Eindhoven, ontmoetten elkaar bij races met zonnewagens in de woestijn van Australië. De daar opgedane kennis wilden ze gebruiken om een personenauto op zonnepanelen te bouwen. Experts waarschuwden echter dat het idee technisch onhaalbaar en te duur zou worden.

Toen vorig jaar november de eerste Lightyear 0 van de band rolde in een fabriek in Finland, hadden ze het eerste deel van die waarschuwing ontkracht. Dankzij de zonnepanelen op het dak kan de auto volgens Lightyear ruim 800 kilometer rijden op een volle accu, aanzienlijk meer dan gebruikelijke elektrische auto’s.

Het tweede deel van de waarschuwing kwam echter wel uit: het model had aanvankelijk zo’n 120 duizend euro moeten kosten, maar vanwege dure onderdelen liep dat op tot ruim het dubbele. Lightyear concludeert nu dan ook dat de productiekosten te hoog zijn. Met een tempo van een auto per week zijn er maar een paar exemplaren geproduceerd.

Betreden massamarkt

Alle kennis die het bedrijf opdeed bij de ontwikkeling van de Lightyear 0, kan het nu gebruiken voor de Lightyear 2, zo stelt de woordvoerder. ‘Die ontwikkelingskosten hebben we niet meer.’ Mede daardoor kost dat model vermoedelijk minder dan 40 duizend euro, goedkoop genoeg om succesvol de massamarkt te betreden.

Leasemaatschappijen hebben al voor 21 duizend stuks orders ingediend, en er is een wachtlijst met momenteel ruim 40 duizend potentiële klanten die geïnteresseerd zijn in de auto. De eerste Lightyear 2 kan volgens het bedrijf in 2025 in de verkoop. Het is nog onduidelijk wie hem gaat produceren.