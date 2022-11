29 november: Sint Pannekoek. Wie de canon van de Nederlandse cultuur een beetje in de smiezen heeft, weet dit. Voor de anderen: op 29 november bakt moeder de vrouw een stapel pannekoeken. Als vader de man thuiskomt, legt iedereen snel een pannekoek op het hoofd en roept in koor: ‘Lieve papa, wij wensen u een vrolijke en gezegende Sint Pannekoek!’

Het is een oeroude Rotterdamse traditie, die echter pas in 1986 is bedacht door striplegende Jan Kruis, voor Jan, Jans en de kinderen.

Een goede reden om pannekoeken te gaan eten, maar ook een mooie gelegenheid om na te denken over tradities in het algemeen. Want: meestal zijn tradities redelijk recente verzinsels die je gewoon mag aanpassen. De meeste kinderen van nu hebben nooit een Zwarte Piet gezien. Toch lijken ze gewoon van de Sinterklaasgekte te genieten.

Dat betekent dat vanavond ook vader de man de pannekoeken mag bakken, of bonusmoeder de vrouw, of ouder de mens.