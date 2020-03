Lieke Martens is op de weg terug en fris in het hoofd

Lieke Martens viert haar doelpunt samen met Lineth Beerensteyn tijdens de wedstrijd tussen Frankrijk en Nederland. Beeld Getty Images

Met een streep in de kruising gaf Lieke Martens dinsdag haar rentree in Oranje tijdens het Tournoi de France cachet. Op weg naar nieuwe tijden, nadat een hardnekkige teenblessure haar WK van vorig jaar deels verpestte.

Het was een heerlijke goal in Valenciennes, de 2-3 tegen toernooiwinnaar Frankrijk (uitslag 3-3), uit een sporadische tegenaanval in de tweede helft. Een diagonaal schot in de driehoek, na een prachtige aanname overigens van aangever Lineth Beerensteyn. Martens’ 45ste doelpunt in 113 interlands. ‘Ik voelde me goed. We hebben geprobeerd van achteruit te voetballen. Dat lukte in de eerste helft. Frankrijk is een wereldteam. Maar wij hebben ook goede voetballers. We hebben gevochten, met leuk positiespel af en toe. En ik ben blij dat we weer doelpunten hebben gemaakt, want twee keer 0-0 is niets voor ons.’ Dat waren de uitslagen in eerdere duels van het toernooi tegen Brazilië en Canada.

Volgens bondscoach Sarina Wiegman is Martens ‘behoorlijk op de weg terug. Die goal was echt Martens. Precies in de kruising. Pure kwaliteit. Echt snel weg zijn en meters pakken, daarmee valt nog winst te halen. Heel explosief zijn, net nog iets fitter worden, daarvoor heeft ze ritme nodig. Maar ze voelt zich goed en ze is heel fris, ook in haar hoofd. Ze heeft onwijs veel zin om te voetballen. Op de eerste training vlogen de vlammen ervan af. Trouwens, dat was zo bij iedereen.’

Martens vond het een raar toernooi, door de laatste speelronde zonder publiek en omdat spelers als Daniëlle van de Donk en Vivianne Miedema eerder naar huis gingen vanwege blessures. ‘Het waren goede wedstrijden om ons voor te bereiden op de Olympische Spelen. In april krijgen we weer heel verdedigende tegenstanders in de EK-kwalificatie.’ Volgende maand voetbalt Nederland tegen Kosovo (uit) en Estland (thuis).

Wiegman prees toernooiwinnaar Frankrijk, dat experimenteerde met de opstelling vol jong talent. Frankrijk is, in tegenstelling tot Nederland, niet geplaatst voor de Spelen. ‘Technisch waren ze de beter voetballende ploeg, zeker.’

Over Nederland is Wiegman redelijk tevreden. Voor het eerst sinds de tweede plaats op het WK kreeg Oranje te maken met sterke tegenstanders. ‘Lynn Wilms deed het wel goed als rechtsachter, Danique Kerkdijk heeft zich laten zien, Ashley Weerden en Joëlle Smits hadden het moeilijk. Maar die meiden ontwikkelen zich wel. Vergeet niet dat deze groep in vijf jaar een behoorlijke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Jongere talenten hebben meer tijd nodig om aan te haken. Daarom zijn we ook begonnen met de nationale ploeg onder 23 jaar, zodat ze alvast internationale ervaring kunnen opdoen en hopelijk dan de stap kunnen maken.’

In april hoopt Oranje de kwalificatie voor het EK te formaliseren. Daarna volgt de verdere voorbereiding op Tokio. Wiegman, verwijzend naar het coronavirus: ‘Hopen dat het dan weer rustig is in de wereld. Maar daaraan verander ik toch niets.’