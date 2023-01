Liegende Republikeinse Afgevaardigde verder in het nauw na onthullingen over campagnefinanciering

Afgevaardigde George Santos in Washington D.C. Beeld ANP / EPA

De Republikein zit sinds deze maand in het Huis van Afgevaardigden, maar al voor zijn beëdiging kwam hij zwaar onder vuur te liggen, ook bij partijgenoten. Tijdens de campagne bleek Santos over allerlei zaken in zijn leven te hebben gelogen. Zo was hij niet Joods zoals hij beweerde, maar katholiek, kwam zijn moeder niet om tijdens de aanslagen op 9/11, had hij niet gestudeerd, nooit bij grote zakenbanken gewerkt en was hij jarenlang getrouwd met een vrouw terwijl hij zei homoseksueel te zijn.

Ook waren er vragen rondom de financiering van zijn campagne. Die vragen zijn na nieuwe onthullingen alleen maar toegenomen. Santos beweerde in eerste instantie 700 duizend dollar uit zijn eigen vermogen te hebben uitgeleend aan zijn campagnefonds. Dat stond op formulieren die hij verplicht was in te dienen bij de Federal Election Commission. Maar recent heeft Santos gewijzigde formulieren ingediend, melden Amerikaanse media.

Op het formulier staan vakjes die een kandidaat aan kan kruisen over waar campagnegeld vandaan komt. Bij het gewijzigde formulier is het vakje ‘persoonlijk vermogen van de kandidaat’ ineens niet meer aangekruist. Waar het geld dan wel vandaan komt, maakt het formulier niet duidelijk. Experts noemen het tegen The New York Times ‘de meest verwarrende aangifte’ die ze ooit gezien hebben.

Het is derden niet toegestaan zulke grote bedragen te schenken of te lenen aan een individuele kandidaat. Bedrijven mogen helemaal niets schenken. Maar Santos verdiende naar eigen zeggen in 2020 maar 55 duizend dollar per jaar, wat het onwaarschijnlijk maakt dat hij zelf genoeg geld had om zijn campagne zeven ton te lenen. In enkele jaren zou zijn inkomen uit zijn eigen bedrijf sterk zijn gestegen, maar daarvoor leverde hij geen bewijs. Santos en zijn advocaat willen niet verder ingaan op het aangepaste formulier.

De aangepaste formulieren roepen om nog een andere reden vragen op. Ze zijn elektronisch ondertekend door Thomas Datwyler. Dat zou betekenen dat Santos een nieuwe penningmeester heeft. Alleen: Datwyler ontkent dat hij dat is en dat hij de formulieren heeft gesigneerd. Ook over de penningmeesterskwestie wil Santos geen uitleg geven.

Bonnetjes

Niet alleen over de inkomsten van Santos’ campagne bestaan vragen. Ook zijn uitgaven laten een opmerkelijk patroon zien. Volgens Politico diende Santos veertig keer een bonnetje in van tussen de 199 en 199,99 dollar. Zo zou hij vier keer voor precies één cent minder dan 200 dollar hebben gedineerd in een Italiaans restaurant.

Kandidaten zijn verplicht bonnetjes of facturen te bewaren van uitgaven van 200 dollar of hoger. In totaal dienden alle kandidaten bij elkaar slechts zo’n tachtig declaraties in met een dergelijk bedrag. Politico noemt Santos uitgavenpatroon een ‘statistische onwaarschijnlijkheid’.

Eerder leken de onthullingen over de leugens op Santos’ cv de leiding van de Republikeinse Partij al weinig te deren. Santos werd benoemd in twee commissies in het Huis van Afgevaardigden. Hij neemt zitting in een commissie over het mkb en een commissie over wetenschap en technologie. Dat zijn wel minder prominente commissies dan waar hij zelf om had verzocht.

Vier Congresleden uit New York hebben Santos al eerder gevraagd op te stappen. De partijleiding wil daar echter niks van weten. Een van de verklaringen voor het uitblijven van actie door de leiding is de relatief kleine meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Bovendien steunde Santos partijleider Kevin McCarthy door in elk van de vijftien stemrondes op hem te stemmen voor het voorzitterschap van het Huis van Afgevaardigden.

Dragqueen

Desondanks zijn er sinds de start van het voorzitterschap van McCarthy meer onthullingen over Santos naar buiten gekomen die de partij in verlegenheid kunnen brengen. Zo heeft Santos financiële banden met een investeerder, die de neef is van een Russische oligarch op de Amerikaanse sanctielijst.

Ook lekten er oude beelden uit van Santos als dragqueen in Brazilië, waar hij een tijd heeft gewoond. Eerst ontkende hij, later zei hij ‘gewoon wat plezier te hebben gehad als jonge man op een festival’. ‘Klaag me aan omdat ik een leven heb’, beet hij journalisten toe die ernaar vroegen.

Dat zal niet gebeuren, maar er lopen wel enkele onderzoeken naar de handel en wandel van Santos, zowel over de leugens op zijn cv als doe over zijn campagnefinanciering. Daarbij gaat het zowel om strafrechtelijke onderzoeken op verschillende niveaus, als om een onderzoek van de ethische commissie van het Huis van Afgevaardigden.

Mocht die commissie vaststellen dat Santos de wet heeft overtreden, dan kan een oproep om Santos uit zijn functie te zetten steun krijgen van partijleider Kevin McCarthy, zei hij dinsdag. Tot die tijd blijft hij Santos steunen: ‘Omdat zijn kiezers op hem gestemd hebben.’