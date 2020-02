Liefhebbers van uitwaaien en tegenwindfietsen konden hun hart ophalen, maar Ciara bracht ook veel hinder

Wandelaars trotseren de wind op het strand van Scheveningen. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Het treinverkeer zal ook maandagochtend nog hinder ondervinden. Doordat de storm pas zondagavond laat ging liggen, is mogelijk nog niet alle schade hersteld. Een woordvoerder van de NS kon zondagavond nog niet zeggen wat de gevolgen zullen zijn. De NS adviseert reizigers kort voor vertrek de actuele informatie op de reisplanner te raadplegen.

In het hele land gold zondag de code oranje: grote kans op gevaarlijk of extreem weer met risico op schade, letsel of veel overlast. Een code oranje of code rood wordt een paar keer per jaar afgekondigd – en niet alleen bij storm: vorig jaar juli was het code oranje tijdens de hittegolf die het land plaagde.

De veiligheidsregio ontruimde zondag in Rotterdam veertig portiekwoningen aan de Jonker Fransstraat nadat een stuk dak was losgeraakt. De bewoners werden in de buurt opgevangen, terwijl de brandweer de constructie van sommige woningen onderzocht.

Ondanks de voorbereidingen hadden de hulpdiensten het druk. De NS moest ingrijpen omdat er op meerdere plekken in het land bomen op het spoor vielen – of omdat een trein over een boom heen reed. De telefoon van de landelijke meldkamer van de politie stond roodgloeiend. Aan het einde van de dag kwamen ook de eerste telefoontjes al binnen bij verzekeraars.

Sommigen maakten van een nood een deugd: op sociale media waren veel foto’s en filmpjes te zien van mensen op het strand die hun best deden om niet weg te waaien. En het Nederlands Kampioenschap Tegenwindfietsen ging gewoon van start, maar werd halverwege alsnog gestaakt wegens de harde wind: de vrachtwagen die de fietsen moest aanvoeren mocht niet meer over de Oosterscheldekering rijden, waar het kampioenschap plaatsvond.

Halverwege de avond naderde Ciara haar hoogtepunt en werden er meer maatregelen getroffen. Maaltijdbezorgdiensten zoals Deliveroo en Thuisbezorgd lieten in enkele grote steden hun bezorgers thuis. Waar in Nederland de treinen nog doorreden waar het spoor dat toeliet, werden in Duitsland alle intercity’s stilgelegd.

Op zaterdag werd er al nagedacht over voorbereidingen. De NS besloot geen stormdienstregeling in te voeren, omdat er op zondag minder treinen rijden (zie reportage hiernaast). Voetbalbond KNVB nam het zekere voor het onzekere en gelastte de wedstrijden van de Eredivisie en het amateurvoetbal af. Ook hockeywedstrijden vonden geen doorgang. Schiphol annuleerde op voorhand veertig vluchten.

Terwijl aan de Nederlandse kust zondagmiddag de eerste klappen van Ciara werden geïncasseerd, teisterde de storm al enige tijd de Britse eilanden. Zowel in Ierland als in Groot-Britannië had men te kampen met overstromingen en stroomuitval. Ciara was de eerste storm met een naam die ook over Nederland raasde – voorgangers Atiyah en Brendan (het gaat alfabetisch, Ciara’s opvolger heet Dennis) bleven steken boven de Britse eilanden.

Overigens is niet de herfst maar de winter het stormseizoen bij uitstek, wist Weeronline te melden. Volgens het weerbureau zorgt het grote temperatuurverschil tussen de Noordpool en de evenaar in dit jaargetijde voor hevige stormen.

Storm Ciara is voorbij, maar mooi weer wordt het vooralsnog niet: maandag blijft het weer onstuimig.