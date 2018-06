Liefdesleugen kost GroenLinksers de kop

Goedemiddag, vandaag verloor GroenLinks een van haar prominentste Tweede Kamerleden én de partijvoorzitter aan een liefdesaffaire die vorige week nog met een sisser leek af te lopen.

AFFAIRE VAN DE DAG

GroenLinksers stappen op

Vorige week leken Rik Grashoff en Marjolein Meijer, respectievelijk Tweede Kamerlid en partijvoorzitter van GroenLinks , de ophef rond hun liefdesrelatie nog in de kiem te hebben gesmoord. Ja, zij hadden inderdaad al sinds april vorig jaar een relatie, en nee, het was niet netjes dat GroenLinks daar nog niets van wist. Maar omdat de twee uitgebreid door het stof gingen én Grashoff aankondigde dat dit zijn laatste periode als Kamerlid zou zijn, bleef het bij een fikse uitbrander van het partijbestuur.

Gisteren kwam het GroenLinks-bestuur echter ter ore dat Meijer en Grashoff al ruim voor de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar samen waren. Niet de relatie, maar het liegen over de lengte ervan is het duo nu fataal geworden. In de nacht van dinsdag op woensdag maakte de partij bekend dat zowel Meijer als Grashoff per direct opstappen. Volgens de partijleiding was de vertrouwensbreuk na de leugen niet meer te lijmen.

In een mail aan de partijleden wijst politiek leider Jesse Klaver erop dat Meijer en Grashoff vorige week indringend is gevraagd of zij het hele verhaal hadden verteld. ‘Als vervolgens blijkt dat niet de volledige waarheid op tafel is gekomen, dat de relatie eerder is ontstaan, dan is het vertrouwen beschaamd.’

In de keuze om bij Meijer en Grashoff op opstappen aan te dringen zal voor GroenLinks hebben meegespeeld dat het duo de schijn van belangenverstrengeling heeft gewekt. Als voorzitter was Meijer eindverantwoordelijk voor de selectie van de kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Rond die tijd hadden de twee al een relatie. Op de uiteindelijke lijst nam Grashoff plek vijf in.

De twee rest nu een trieste politieke aftocht. Voor Meijer, sinds 2013 betrokken bij GroenLinks, maar zeker voor Grashoff, die sinds 1993 actief is binnen de partij. In die jaren was hij onder meer partijvoorzitter, wethouder in Delft en Rotterdam en Tweede Kamerlid. Een lange politieke loopbaan, die (voorlopig) eindigt in een uitglijder.

‘Ik heb grote fouten gemaakt’, las Kamervoorzitter Khadija Arib vandaag de reactie van de aangeslagen Grashoff voor. ‘De consequentie kan alleen zijn dat ik mijn functie neerleg.’

STAATSBEZOEK OP KOMST

Rutte op de koffie bij Trump

Rutte achter een pop van Donald Trump. Foto anp

Wanneer het precies gaat gebeuren, is nog onduidelijk. Maar dát premier Mark Rutte binnenkort op bezoek gaat bij de Amerikaanse president Donald Trump, staat vast. Na berichtgeving in De Telegraaf bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) dat Rutte binnen afzienbare tijd naar Washington D.C. afreist voor zijn eerste bezoek aan Trump, anderhalf jaar na de installatie van laatstgenoemde als leider van de Verenigde Staten.

Gespreksstof is er genoeg. Niet alleen liggen de Europese Unie en de V.S. met elkaar in de clinch over de Amerikaanse importheffingen op staal, een beslissing die de deels Nederlandse staalproducent Tata treft, ook beëindigde Trump de Amerikaanse deelname aan het klimaatakkoord van Parijs en de overeenkomst over het Iraanse atoomprogramma.

Toch zal de eerste aandacht gaan naar de handdruk tussen beide leiders. Trump staat erom bekend de hand van zijn gesprekspartner stevig vast te grijpen en naar zich toe te trekken. Dat het mogelijk is om je daartegen te wapenen, bewees de Franse president Emmanuel Macron tijdens een bezoek van Trump aan Parijs. Het is beeldmateriaal waar Rutte lering uit kan trekken.

BRIEF VAN DE DAG

Geld voor vmbo-techneuten

Minister Arie Slob. Foto ANP

Het zijn heuglijke weken voor het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs. Vorige week loste minister van Engelshoven (Onderwijs) al een langgekoesterde wens in door mbo’ers voortaan aan te merken als ‘studenten’, en niet langer als ‘deelnemers’. Na die erkenning volgt nu geld voor de techneuten op het vmbo. Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs trekt 100 miljoen euro extra uit voor het techniekonderwijs.

Vmbo-scholen met een technisch profiel krijgen in 2018 tot 1500 euro en in 2019 tot 3000 euro per leerling erbij, schrijft de minister aan de Tweede Kamer. Daarmee vervult hij een belofte uit het regeerakkoord. De scholen zullen het geld dankbaar ontvangen: de kwaliteit van hun opleidingen staat onder druk doordat steeds minder leerlingen voor techniek kiezen en een tekort aan docenten dreigt.

BOEK VAN DE DAG

Het vak van de voorzitter

In januari 2017 dineerde voorzitter Arib met alle Kamervoorzitters sinds 1979. Foto Tweede Kamer

Fel debatterende Kamerleden niet te vroeg, maar ook zeker niet te laat afkappen, erop hameren dat zij keurig ‘via de voorzitter’ blijven spreken en, als het niet anders kan, hun microfoontje uitdraaien: het werk van de voorzitter van de Tweede Kamer is zo eenvoudig nog niet. Gerdi Verbeet, van 2006 tot en met 2012 Kamervoorzitter, noemt het runnen van de Kamer zelfs een ‘hondsmoeilijke baan’.

Voor het boek Boven de partijen – de voorzitter van de Tweede Kamer sprak Elsevier-redacteur Gerry van der List met huidig Kamervoorzitter Khadija Arib en haar voorgangers over het politieke ambt en al wat daarbij komt kijken. Het eerste exemplaar nam Arib vanmiddag hoogstpersoonlijk in ontvangst.

