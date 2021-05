Liechtensteinse prins beschuldigd van doodschieten Arthur, ‘de grootste beer van Roemenië’

Beer Arthur op een foto uit 2019 Beeld AP

De Roemeense milieuorganisatie Agent Green beschuldigt de in Oostenrijk woonachtige prins van het doden van Arthur, volgens de organisatie ‘de grootste van Roemenië, misschien wel de EU’. De ultieme trofee, aldus Agent Green.

De prins was niet zomaar met een jachtgeweer op pad in de Roemeense bossen. Hij heeft voor 7.000 euro een vergunning gekocht om op een beer te jagen. De berenjacht is sinds 2016 weliswaar verboden in Roemenië, maar de overheid geeft regelmatig toestemming voor het afschieten van individuele beren die overlast veroorzaken. Jagers betalen tot wel 15 duizend euro voor een vergunning. De prins had volgens zijn papieren een vrouwtjesbeer moeten afschieten die boerderijen in het dorpje Ojdula teisterde, in de Transsylvaanse streek Covasna.

In plaats daarvan doodde hij het veel grotere mannetje Arthur, dat diep in het beschermde deel van het bos leefde en volgens de organisatie nooit in de buurt van het dorp kwam. Gabriel Paun, de president van Agent Green, zegt dat de prins met opzet zijn boekje te buiten is gegaan en al die tijd beer Arthur op het oog had. Stroperij, vindt Paun. De Roemeense overheidsinstantie die toeziet op het milieu, noemt stroperij als belangrijkste verdenking bij de dood van Arthur en stelt een onderzoek in. De prins heeft nog niet gereageerd op de commotie en beschuldigingen.

‘De dierentuin van Europa’

Roemenië heeft naar schatting de grootste berenpopulatie van de EU en herbergt ongeveer de helft van het totaal aantal Europese bruine beren. Volgens cijfers van de Europese Commissie zijn er tussen de 6.000 en 6.600 beren in het land. De relatie tussen mens en beer is niet altijd even harmonieus. Beren dringen steeds vaker bewoond gebied binnen, onder meer omdat hun leefgebied krimpt door grootschalige illegale houtkap. Er zijn tientallen aanvallen op mensen per jaar. In 2020 vielen twee doden en vijftig gewonden door berenaanvallen.

Er gaan steeds vaker stemmen op om de berenpopulatie terug te dringen en jacht weer toe te staan. Voordat Roemenië toetrad tot de EU in 2007, waren beren beperkt beschermd. Een historische reden waarom de Roemeense natuur alsnog zoveel beren huisvest, is het jachtverbod onder de communistische dictator Ceausescu (1967-1989). Alleen hij mocht op beren jagen, iets wat hij overigens graag deed.

Tot het jachtverbod in 2016 gold er een jaarlijks quotum voor de berenjacht. Met de nieuwe minister van Milieu Barna Tánczos, die in december aantrad, lijkt het heropenen van de berenjacht weer een stap dichterbij. In 2015, toen hij senator was, noemde hij Roemenië nog ‘de dierentuin van Europa’ en hij pleit al langer om het aantal beren terug te brengen tot 4.000.