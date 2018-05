Lidl verbant als eerste supermarkt de sigaret uit de schappen

Lidl stopt als eerste grote supermarktketen in Nederland met de verkoop van sigaretten. ‘Uiterlijk in 2022 zijn de sigaretten in alle filialen van de supermarktketen uit het schap verdwenen’, zo liet het bedrijf woensdag weten. Volgens Lidl is de verkoop niet langer rendabel en beweegt Nederland zich in de richting van een rookvrije samenleving. ‘Deze ontwikkeling willen wij niet tegengaan.’

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid juicht het besluit van Lidl Nederland toe. In een bericht op Twitter zei de bewindsman te hopen dat ‘andere supermarkten dit voorbeeld volgen’. Hij wil de bedrijven binnenkort uitnodigen voor gesprekken. Blokhuis houdt sinds eind vorig jaar besprekingen over een nationaal preventieakkoord. Bij de eerste bijeenkomst schoof de manager voor maatschappelijk verantwoord ondernemen van Lidl Nederland aan.

Lidl zegt in een verklaring dat de keten ‘de afgelopen jaren diverse maatregelen heeft genomen om de verkoop van sigaretten te ontmoedigen’. Zo verdwenen vorig jaar de pakjes sigaretten in alle filialen uit het zicht van de klant. Daarmee liep de Lidl vooruit op een wettelijk ‘uitstalverbod’ voor rookwaren dat voor supermarkt van kracht wordt in 2020, en voor andere verkooppunten uitgezonderd tabaksspeciaalzaken twee jaar later.

Bij het besluit om tabakswaren in de ban te doen, spelen ook bedrijfseconomische redenen een rol, stelt Lidl Nederland. ‘De verkoopcijfers van sigaretten zijn in de afgelopen jaren teruggelopen.’ Die constatering staat in contrast met het bericht dat omzet uit de tabaksverkoop in de supermarkten juist is toegenomen. Het vakblad Food Magazine en onderzoeksbureau IRI constateerden in maart omzetstijgingen in de supers voor grote merken als Marlboro (2,7 procent), Camel (6 procent), John Player Special (8,2 procent) en Lucky Strike (52,2 procent).

Voor een deel valt die hogere omzet te verklaren uit een verhoging van accijns en btw op tabak. Maar volgens de onderzoekers is er ook wel degelijk een groei in volume waarneembaar. ‘Langere openingstijden van supermarkten en de populariteit van To Go-achtige concepten zorgen ervoor dat langzaam maar zeker veel wordt ingepikt van benzinestations en kleine tabaksspeciaalzaken’, stelden ze in Food Magazine.

Lidl is niet de eerste grote tabaksverkoper die de pijp aan Maarten geeft. De winkelketens Kruidvat en Trekpleister maakten in januari bekend sigaretten uit het assortiment te halen. KLM stopt op 1 juli met de sigarettenverkoop aan boord van zijn vliegtuigen, Transavia is daar vorige maand al mee opgehouden.

Pikant detail: in Zwitserland is de Lidl juist vorige maand begonnen met de verkoop van sigaretten met cannabis.