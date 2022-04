Lid van beruchte IS-cel ‘the Beatles’ schuldig bevonden aan moord op gijzelaars

De 33-jarige El Shafee Elsheikh in de rechtszaal. Beeld Bill Hennessy via Reuters

De 33-jarige El Shafee Elsheikh was een van de vier strijders die ‘The Beatles’ werden genoemd vanwege hun Britse accent. Volgens de Amerikaanse justitie heeft deze terroristische cel zeker 27 westerlingen ontvoerd en vermoord, onder wie de journalisten James Foley en Steven Sotloff, en hulpverleners Kayla Mueller en Peter Kassig.

De gevangenen werden extreem slecht behandeld door hun bewakers: zij werden aan schijnexecuties en waterboarding onderworpen, kregen te weinig voedsel, werden geslagen en kregen elektrische schokken. Sommige slachtoffers werden voor een draaiende camera onthoofd, waarna het filmpje op sociale media werd gezet. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zou Elsheikh ook gevangenen hebben gekruisigd.

Vier Amerikaanse slachtoffers van de terreurcel van IS die ‘de Beatles’ werd genoemd omdat het ging om vier mannen met een Brits accent. Van links naar rechts: Kayla Mueller, James Foley, Peter Kassig en Steven Sotloff. Beeld AFP

‘Gewone IS-strijder’

De advocaten van Elsheikh hebben altijd gezegd dat hij geen lid was van ‘The Beatles’ en niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de daden van deze terreurcel. Volgens hen was Elsheikh ‘een gewone IS-strijder’ die naar Syrië was afgereisd om ‘onderdrukte moslims’ te helpen. Elsheikh hoorde de veroordeling donderdag bewegingsloos aan, en zal waarschijnlijk levenslang in de cel terechtkomen.

Een ander lid, Alexanda Kotey, heeft vorig jaar schuld bekend aan zijn misdaden. Hierdoor kan Kotey na vijftien jaar in aanmerking komen voor overplaatsing naar een cel in Groot-Brittannië om daar de rest van zijn straf uit te zitten.

Elsheikh en Kotey probeerden Syrië in 2018 te ontvluchten, maar werden door Koerdische strijders opgepakt. Ze werden overgedragen aan Amerikaanse troepen in Irak. De twee andere Beatles kunnen niet meer terechtstaan in de VS. Mohammed Emwazi, de leider van de cel die bekend stond als ‘Jihadi John’, werd in 2015 gedood door een Amerikaanse drone-aanval. Het vierde lid van de cel, Aine Davis, werd in 2017 door de Turkse rechtbank veroordeeld tot 7,5 jaar cel wegens lidmaatschap van een terroristische organisatie.

‘Einde aan acht jaar pijn’

In de rechtszaal waren vier rijen permanent gereserveerd voor oud-gegijzelden van de terreurcel, en de familieleden van de vermoorde gijzelaars. Mike Haines, wiens broer David is omgekomen toen hij door IS werd vastgehouden in Syrië, zei tegen de BBC dat er voor zijn familie nu een eind is gekomen aan een ‘hoofdstuk van acht jaar pijn’.