Lichte stijging in ziekenhuis, Curaçao vervroegt avondklok, hoog vaccinatietempo in de VS

Instroom ziekenhuis neemt toe, lichte stijging van bezetting

De recente stijging van het aantal besmettingen vertaalt zich inmiddels naar een nieuwe toestroom van patiënten naar het ziekenhuis. De afgelopen week zijn dagelijks gemiddeld 245 personen opgenomen in het ziekenhuis, 14 procent meer dan de 214 van vorige week.

Het aantal nieuwe patiënten op de reguliere verpleegafdelingen stijgt het hardst en is in een week tijd gestegen van 174 naar 205. De ziekenhuisbezetting vanwege covid loopt daardoor weer op. In een week tijd is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen met 6 procent toegenomen naar 2.019, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de intensivecareafdelingen liggen 564 coronapatiënten.

Het aantal besmettingen loopt inmiddels op weekbasis met 23 procent op. Deze stijging wordt deels veroorzaakt door de uitbreiding van de testcapaciteit.

Curaçao vervroegt avondklok na toename besmettingen

De regering van Curaçao vervroegt voor de tweede keer in korte tijd de avondklok. Sinds vorige week verviervoudigde het aantal gemelde besmettingen per week naar omgerekend 185 per 100 duizend inwoners. De stijging komt volgens de overheid vooral door de Britse coronavariant. De avondklok wordt vervroegd naar 21.00 uur. Ook op Aruba nemen de coronacijfers toe, afgelopen week testten 267 op de 100 duizend inwoners positief. Op Sint-Maarten is de uitbraak al twee weken relatief stabiel.

Dagelijks ruim 2,4 miljoen geprikte doses in de VS, belofte van Biden bijna waargemaakt

In de Verenigde Staten zijn de afgelopen week gemiddeld 2,4 miljoen prikken per dag gezet, omgerekend 5 per 100 inwoners. Het priktempo zit sinds eind februari in de lift. De Amerikaanse president Joe Biden gaat daarmee zijn belofte waarmaken om honderd miljoen prikken in de eerste honderd dagen van zijn ambt te hebben gezet.

Tot op heden zijn er in totaal 107 miljoen doses toegediend in het land met ruim 328 miljoen inwoners, 37,5 miljoen Amerikanen zijn volledig gevaccineerd. Sinds het aantreden van Biden op 20 januari zijn er 90,5 miljoen prikken gezet. Biden heeft nu nog tot 1 mei om de resterende 9,5 miljoen vaccins toe te dienen, iets waar hij in het huidige tempo nog zo’n vijf dagen voor nodig zal hebben. In de VS wordt overigens nog niet geprikt met het Oxfordvaccin, omdat er nog wordt gewacht op onderzoeksresultaten.