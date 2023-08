Licht, leuk en veel Nederlandstalig, maar echt opwindend wordt Lowlands vrijdag pas na negenen

Lowlands 2023. Beeld Nick Helderman

‘Open de moshpit,’ luidt het commando op het grote videoscherm, maar de man op de bühne, Joost Klein (25, artiestennaam: Joost), vindt één moshpit niet genoeg: ‘Ik wil ook dáár een moshpit,’ gebiedt hij, ‘en nog eentje helemaal achterin!’

De massa wijkt uiteen, drie of vier grote zinkgaten ontstaan in de meute voor het grootste podium van Lowlands. Zodra de beat ‘dropt’ en de beats beuken, vullen de gaten zich met wild springende lijven. Het is vrijdagmiddag, kort na twee uur, en het eerste massale feest van Lowlands 2023 ontvlamt.

‘Ik begon vijf jaar geleden in de X-Ray en nu sta ik hier!’ zegt Joost, geschminkt als een soort horror-Pierrot. ‘Hier’, dat is de Alpha, de grote hoofdspelonk van Lowlands, die indrukwekkend vol is, alsof er op dit uur al een onbetwiste headliner op de planken staat.

Joost Klein op vrijdagmiddag in de Alpha-tent op Lowlands. Beeld Nick Helderman

Het blijft wonderlijk, de muziek van Joost. Hij verhaalt soms ongefilterd over de dood van zijn beide ouders (in het aangrijpende Florida 2009), zijn omzwervingen in de ggz en gepest worden op school, maar grijpt muzikaal terug op de glorietijd van gabber en de vrolijke kant van hardstyle. Bij Joost gaat het moeiteloos samen.

In de Alpha is hij het grootste deel van de tijd bovenal volksmenner op het grootste beukfeest uit zijn loopbaan. Grappig en leuk, maar béter gaat het dit weekend vast nog wel worden op andere podia. Na een tijdje moment heb je wel genoeg moshpit-instructies en stuiterbeats gehoord.

Verder kijken dus. Het aanbod is namelijk groot op het onverwacht zonnige en warme festivalterrein bij Biddinghuizen.

Opvallend veel Nederlandstalige optredens

Het aantal Nederlandstalige optredens tijdens de eerste festivaluren is opvallend groot. De rest van het weekend zullen ze veel dunner gezaaid zijn, tot de geheide triomftocht van De Jeugd van Tegenwoordig in de Alpha, op zondagavond.

In de kleine X-Ray opent Nonchelange de rij met zijn spitsvondige liedjes en heet hij het publiek met een geestige, gescandeerde Ramones-verwijzing – ‘hey ho, let’s go!’ – welkom bij de Nonchelange-show.

Snel door naar de Bravo, in de nachtelijke uren de groene danskathedraal van Lowlands, maar op de vroege vrijdagmiddag het décor van een prachtig optreden van S10, die met pianist Joep Beving haar Songfestivallied De Diepte terugbrengt tot de ingetogen essentie. Ze gaat steeds beter zingen, zo lijkt het.

S10 vraagt het publiek om in Nooit Meer Spijt de partij van collega en vriendin Froukje te zingen, want die treedt vandaag op op Pukkelpop in België en kan daarom niet van de partij zijn. Ongeveer op dat moment maakt de festivalorganisatie dat Froukje op zaterdag wél naar Biddinghuizen komt, naar de Alpha zelfs, als invaller voor Florence + The Machine. Van die Engelse band, een van de grotere op zaterdag, is helaas een afzegging ontvangen. Op doktersadvies.

De inspanningen van Joost, Nonchelange en S10 ten spijt, kent Lowlands 2023 een moeizame, wat vlakke start. Op het Heineken-podium brengen Merol en haar band vrolijke, lichte pop én een hilarisch moment, als Merol over het hek klimt en in het publiek op zoek gaat naar de ‘man met gevoel’ die ze meende te hebben gespot, want daarvan kan de wereld er volgens Merol wel wat meer gebruiken. Ze vindt hem en de man in kwestie voelt er zo te zien van alles bij.

Merol op het Heineken-podium van Lowlands. Beeld Nick Helderman

In zekere zin staat Merol symbool voor de eerste Lowlands-middag: ‘feestje’, licht, leuk, maar het wordt in de loop van de middag toch wel tijd voor een optreden dat écht opwindt of indruk maakt. Dat komt er eigenlijk pas na negenen, als de drum ’n bass van Nia Archives en de hiphop van Pusha T de editie met kracht naar een hoger plan tillen. Dat werd, in alle eerlijkheid, wel een beetje tijd.