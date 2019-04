Lichamen van drie vermiste alpinisten gevonden in Canada

De drie klimmers, de Amerikaan Jess Roskelley (36) en de Oostenrijkers Hansjörg Auer (35) en David Lama (28) verdwenen in een poging om een ​​moeilijke piek te beklimmen in Banff National Park (Alberta), het oostelijke gezicht van de Howse Pass (3296 meter hoog). Ze zijn vermoedelijk verrast door een lawine.

David Lama Beeld BSR Agency

De drie stonden bekend als zeer professionele en ervaren klimmers, die volgens deskundigen tot de top van hun generatie behoorden. In de klimmerswereld is geschokt op het nieuws gereageerd.

‘Op zondag 21 april zijn de lichamen getraceerd van drie klimmers’, zo luidt de verklaring van Parks Canada, die tegelijkertijd zijn medeleven betuigt aan de nabestaanden van de slachtoffers. ‘We willen ook de aanzienlijke impact erkennen die deze gebeurtenis heeft op de zeer hechte gemeenschap van klimmers, lokaal en internationaal’, zo staat verder te lezen in de verklaring.

David Lama beklimt een berg tijdens de eerste solobeklimming van Lunag Ri in de Himalaya op 24 oktober 2018. Beeld Martin Hanslmayr / Red Bull Content Pool

Zoektocht onder gevaarlijke omstandigheden

De autoriteiten hadden op de dag nadat de drie atleten waren verdwenen al pogingen ondernomen om de drie met helikopters vanuit de lucht te traceren, maar de zoektocht moest worden gestopt vanwege het gevaar voor nieuwe lawines en de gevaarlijke omstandigheden.

De Amerikaan Jess Roskelley was de zoon van John Roskelley, die zelf ook werd beschouwd als een van de beste bergbeklimmers van zijn generatie. John Roskelley beklom in 2003 de Mount Everest met zijn zoon Jess die toen slechts 20 jaar oud was en daarmee de jongste klimmer op de top van de Everest werd. In de jaren zeventig van de vorige eeuw bedwong vader John al eens de berg die zijn zoon nu wilde beklimmen, al was dat via een andere route. ‘De route die ze wilden nemen is er één die je moet afleggen in goede omstandigheden. Als dat niet het geval is, kan het zomaar een nachtmerrie worden. Dat is nu gebeurd’, zo zei hij tegen AP.

De ouders van de Oostenrijkse klimmer David Lama zeiden dat hun zoon ‘zijn droom heeft geleefd’. ‘David heeft zijn leven gewijd aan de bergen en zijn passie voor klimmen en alpinisme vormde ons gezin’, zo schreven Claudia en Rinzi Lama in een verklaring op de website van hun zoon. ‘Hij volgde altijd zijn eigen pad en daarom zullen we accepteren wat er nu is gebeurd.’

Het gezin uitte dankbaarheid voor de steun die het ‘van heinde en verre’ kreeg en vroeg dat hun zoon herinnerd werd ‘voor zijn levenslust en zijn enthousiasme’.