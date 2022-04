Lichamen in Boetsja al weken op straat: analyse satellietbeelden door New York Times ontkracht Russische claims

Een satellietfoto van een straat in Boetsja. De zwarte vlek is een lichaam van een inwoner, dat er al lag op 19 maart, toen deze foto werd genomen. Rusland beweert dat de doden zijn gevallen na de terugtrekking op 30 maart. Beeld REUTERS

Daarmee haalt de krant de Russische claim onderuit dat het bloedbad in de voorstad van Kyiv in scène is gezet door de Oekraïners, nadat Russische troepen zich op 30 maart hadden teruggetrokken. Dat beweerde Moskou dit weekeinde toen de schokkende beelden van tientallen burgerdoden en massagraven de wereld over gingen. In een Telegram-bericht suggereerde het ministerie van Defensie zondag dat Oekraïne de beelden gebruikt om Rusland in diskrediet te brengen en dat ‘geen enkele burger heeft geleden onder geweld van Russische troepen’.

De satellietbeelden wijzen volgens The New York Times op het tegendeel. Uit een analyse blijkt dat er gedurende de maand maart, de periode dat Russische troepen aanwezig waren in het stadje, diverse lichamen op straat kwamen te liggen. Zeker elf burgerslachtoffers lagen daar al sinds 11 maart.

Satellieten laten zien dat lichamen op plek blijven sinds herovering door Oekraïne

Uit de beelden, afkomstig van het Amerikaanse bedrijf Maxar, blijkt tevens dat de positie van de lichamen onveranderd bleef op het moment dat de Oekraïense militairen Boetsja heroverden. De geanalyseerde beelden tonen slechts een deel van de gevonden lichamen. Het Oekraïense Openbaar Ministerie zei zondagavond dat in bevrijd gebied rondom Kyiv 410 lichamen zijn gevonden van burgers.

Over de exacte oorzaak van hun dood is nog veel onbekend. Verschillende slachtoffers werden aangetroffen met hun handen vastgebonden op hun rug, een indicatie dat zij zijn geëxecuteerd. Andere lichamen werden gevonden met schotwonden bij een fiets of lagen naast een inslagkrater.

Het Westen heeft met afschuw gereageerd op de beelden. Verschillende instanties, waaronder de Oekraïense autoriteiten en onderzoekscollectief Bellingcat, kondigden aan onderzoek te gaan doen naar de mogelijke oorlogsmisdaden die het Russische leger heeft begaan rondom Kyiv. De EU heeft al toegezegd om Oekraïne te ondersteunen bij het onderzoek.