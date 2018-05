Lichaam zanger Frightened Rabbit gevonden in Schotse rivier

Het lichaam dat op donderdagavond in het estuarium van de Schotse rivier Forth werd gevonden, is van de vermiste zanger Scott Hutchison van de indieband Frightened Rabbit.

Hutchison werd in de nacht van dinsdag op woensdag voor het laatst gezien. Op beelden van beveiligingscamera’s was te zien hoe Scott het Dakota Hotel in South Queensferry verlaat. De politie maakte zich grote zorgen om de muzikant, vooral vanwege een bericht op Twitter. ‘Ik ben weg. Thanks’, was zijn laatste boodschap.

Frightened Rabbit bestaat sinds 2003. In 2006 kwam het debuutalbum Sing the Greys uit. In de band zit ook zijn broer Grant. Eerder dit jaar vormden ze de nieuwe band Mastersystem, samen met Justin Lockey van de rockband Editors. Het eerste album van de nieuwe band werd vorige maand uitgebracht.

Scott Hutchison maakte geen geheim van zijn depressie. De familie van de zanger meldde dat hij hierover altijd open was geweest en dat dit ‘duidelijk was in de teksten van zijn nummers en de inhoud van veel van zijn boodschappen op sociale media’. Gary Lightbody, zanger van Snow Patrol, noemde Hutchison ‘een van de beste Schotse songschrijvers’.