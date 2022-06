Lichaam van vermiste 9-jarige Gino gevonden in Geleen

De politie doet onderzoek naar de vondst van een lichaam in een woning in Geleen. Beeld ANP

Het lichaam van de jongen werd zaterdag omstreeks 11.45 uur gevonden na een aanwijzing van gearresteerde verdachte. Het lichaam is gevonden in de tuin van een woning in Geleen. In diezelfde buurt werd in de nacht van vrijdag op zaterdag de 22-jarige verdachte opgepakt. De verdachte zit in beperking, laat het Openbaar Ministerie weten. Hij zal volgende week worden voorgeleid.

Gino verdween afgelopen woensdagavond in Kerkrade, nadat hij nog even was gaan voetballen op een speelplek nabij het huis van zijn 32-jarige zus, bij wie hij logeerde. Ten tijde van de verdwijning van Gino waren volgens de politie drie kinderen en een man op het speelveldje aan het voetballen. Met de kinderen had de politie donderdagavond al gesproken, maar de man nog niet.

Of dit de man is die inmiddels is opgepakt is nog onbekend. In verband met het lopende onderzoek wil het Openbaar Ministerie niks kwijt over de identiteit van de verdachte. Op sociale media gaan namen en foto’s rond van iemand die met de vermissing van Gino te maken zou hebben, maar het gaat niet om de verdachte, zegt de politie, die vraagt om de beelden te verwijderen en niet te delen.

Grootschalige zoektocht

De afgelopen dagen werd door de politie en vrijwilligers gezocht naar Gino. Ruim honderd burgers en zeventig veteranen van de stichting Veteranen Search Team zochten vrijdag in het gebied in en rondom Kerkrade naar de vermiste jongen. Ook een speciaal onderzoeksteam uit het nabijgelegen Duitsland zocht donderdag mee met onder meer speurhonden en drones.

Donderdagavond werd op een parkeerplaats bij een zwembad in Landgraaf, op zo’n zes kilometer van de plaats waar Gino voor het laatst gezien werd, een step gevonden die sterk lijkt op de step die Gino bij zich had. Gino’s zus zou de step hebben herkend. Vrijdagavond werden in het Berenbos, naast de speelplaats waar Gino verdween, spullen aangetroffen die mogelijk verband houden met de zaak.